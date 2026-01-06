SkeletonSport Invernali
Skeleton, i convocati dell’Italia per St. Moritz. Bagnis punta al podio, Margaglio scende in Coppa Europa
Da mercoledì 7 a venerdì 9 gennaio si terrà a St. Moritz la quinta e penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di skeleton. Sulla pista svizzera andrà in scena domani il recupero della gara maschile cancellata la scorsa settimana a Winterberg causa maltempo, mentre venerdì verranno assegnati anche i titoli europei con le due competizioni individuali seguite dalla prova a coppie miste.
La Nazionale italiana si presenterà sul budello naturale dell’Engadina con una rappresentativa di quattro atleti. Il direttore tecnico azzurro Maurizio Oioli ha convocato infatti per questo appuntamento Alessandra Fumagalli in campo femminile ed il terzetto composto da Mattia Gaspari, Pietro Drovanti e Amedeo Bagnis nel settore maschile.
Valentina Margaglio, reduce dall’ottimo quarto posto di Winterberg dopo una prima parte di stagione molto negativa, guiderà invece il sestetto italiano impegnato nella tappa di Coppa Europa (che mette in palio dei punti preziosi in ottica ranking olimpico) prevista a Innsbruck tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio. La delegazione tricolore sarà completata da Giovanni Marchetti, Manuel Schwärzer, Andrea Monti, Lorenzo Conti ed Angel Osakue.