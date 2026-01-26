Sinner si proietta sui quarti: “Giocare di giorno o di sera fa tanta differenza”

Jannik Sinner ha battuto Luciano Darderi in tre set, con lo score di 6-1 6-3 7-6 (2), nel derby italiano valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2026 di tennis: il numero 2 del seeding e del mondo ha commentato quanto fatto nella consueta intervista in campo, nella quale ha parlato anche del prossimo match dei quarti di finale, previsto tra due giorni.

L’analisi a caldo del match: “È stato molto difficile giocare con lui, siamo amici e questo ha complicato le cose. Ho avuto le mie opportunità anche nel terzo set, ma lui ha giocato bene. Abbiamo cambiato qualcosa nel servizio, c’è ancora spazio per migliorare, ma sono soddisfatto di come sto servendo, è un colpo stabile. Sto cercando di venire più spesso a rete ed essere meno prevedibile, e ci sto riuscendo“.

L’avversario di Sinner uscirà dal match tra lo statunitense Ben Shelton ed il norvegese Casper Ruud, tra poco in campo: “Li conosco bene, sono migliorati nel loro aspetto del gioco. Sarà una partita diversa, giocare di giorno o di sera fa tanta differenza. Ora devo recuperare, qui le partite possono essere lunghe e fisiche. Sono felice di essere di nuovo nei quarti“.