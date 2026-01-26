Australian Open 2026, il programma di domani (27 gennaio): orari, ordine di gioco, tv, streaming

Cominciano agli Australian Open 2026 i quarti di finale. Il primo Slam dell’anno vedrà in campo la parte alta dei due tabelloni, ma lo farà con la minaccia di un caldo ancora più devastante di quello vissuto nella notte tra venerdì e sabato: i 40 gradi sono dati per abbondantemente superati.

Tabellone maschile: un anno dopo, Alex de Minaur gioca contro il numero 1 del mondo una seconda volta. Allora era Jannik Sinner, stavolta è Carlos Alcaraz, al quale in carriera ha tolto due set e questa volta sarà spinto dal pubblico di casa. Per Alexander Zverev, invece, è caccia al ritorno in semifinale con la sfida che il tedesco dovrà porre al lanciatissimo promettente americano Learner Tien. Tabellone femminile: la grande promessa del tennis americano Iva Jovic si trova di fronte alla numero 1, la bielorussa Aryna Sabalenka, mentre la certezza a stelle e strisce, Coco Gauff, è a sua volta costretta a giocare contro un’altra giocatrice in enorme fiducia: Elina Svitolina. Per l’ucraina è la quarta volta ai quarti.

Gli Australian Open 2026 continueranno questa notte, quando in Italia sarà martedì 27 a partire dall’1:00. A causa delle recenti novità sul panorama televisivo in Italia, non ci sarà diretta tv in quanto tale. La diretta streaming sarà disponibile attraverso vari mezzi: Eurosport è disponibile con 6 canali lineari su DAZN e Timvision; Discovery+ e HBO Max, dietro abbonamento, trasmettono tutti i campi disponibili. OA Sport offrirà inoltre una selezione di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026: ORDINE DI GIOCO

Martedì 27 gennaio

Rod Laver Arena

Sessione diurna

Ore 1:30 Sabalenka [1]-Jovic (USA) [29] – Quarti donne

NP Ore 3:30 Zverev (GER) [3]-Tien (USA) [25] – Quarti uomini

Sessione serale

Ore 9:00 Gauff (USA) [3]-Svitolina (UKR) [12] – Quarti donne

A seguire Alcaraz (ESP) [1]-de Minaur (AUS) [25] – Quarti uomini

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1, 2, 3, 4, 5, 6, Discovery+, HBO Max, DAZN, Timvision

Diretta Live testuale: OA Sport (selezione di match)