Sinner non si accontenta: “Servizio non al 100%. Preferisco allenarmi dove c’è meno gente”

Jannik Sinner è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo nel derby contro Luciano Darderi agli Australian Open 2026 di tennis: il numero 2 del mondo ha sottolineato gli aspetti da migliorare in vista del match dei quarti di finale e di come si preparerà nella giornata di domani, in cui non scenderà in campo.

Il match con Darderi poteva complicarsi: “Lui ha giocato molto bene nel terzo set, ha iniziato a servire molto meglio. Ho avuto le mie chance per fare il break, ma non sono riuscito a sfruttarle, ed a volte, soprattutto quando il tuo avversario sta molto bene, se non riesci a sfruttare quelle occasioni, ci può stare che perdi il set, però credo che è stata comunque un’ottima prestazione“.

I miglioramenti da trovare al servizio: “Ho sempre detto che ancora non è un colpo che sento mio al 100%, non è magia. Secondo me sto servendo un po’ meglio dell’anno scorso quando ho iniziato la stagione, però nell’altro senso ovviamente sappiamo che c’è tanto lavoro da fare, secondo me soprattutto sulla seconda di servizio c’è tanto da lavorare“.

La preparazione verso il match dei quarti di finale: “Nel giorno libero bisogna anche mettere via un po’ la mentalità del torneo, a me piace dove c’è un pochino meno gente, per il momento è molto più importante recuperare il più possibile, e quindi faremo sicuramente abbastanza poco in campo. Cerco di riposarmi, di dormire, di mangiare bene, e poi speriamo di essere pronti per il giorno dopo“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini