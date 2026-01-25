Sinner-Darderi, Australian Open 2026: orario, tv, programma, streaming

Lunedì 26 gennaio (non prima delle 08:00 italiane) Jannik Sinner affronterà Luciano Darderi negli ottavi di finale degli Australian Open 2026. Sul campo della Margaret Court Arena di Melbourne, il n.2 del mondo affronterà l’italo-argentino in un derby inedito, dal momento che i due mai si sono incrociati nel massimo circuito internazionale del tennis.

Sinner arriva all’appuntamento dopo essere uscito vincitore da una partita che si era messa molto male contro l’americano Eliot Spizzirri. L’altoatesino, in sofferenza per le alte temperature e colpito dai crampi, ha rischiato davvero la clamorosa uscita di scena. Aiutato anche dalle circostanze e dall’applicazione del protocollo specifico legato all’allerta caldo, Jannik ha trovato il modo per spuntarla. La sfida contro Darderi ci dirà se tutto è stato messo alle spalle o meno.

La partita Sinner-Darderi, così come tutti gli incontri degli Australian Open 2026, non sarà visibile in chiaro in tv. La copertura streaming è affidata a Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, disponibili in esclusiva streaming sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max, che offrono la visione di tutti i campi del torneo.

Il match sarà visibile anche per gli abbonati a DAZN, TIM Vision e Prime Video Channels, che includono i canali Eurosport nel loro pacchetto. Come sempre, OA Sport seguirà l’incontro con la DIRETTA LIVE testuale, per non perdere neanche un punto del n.2 del mondo che disputerà il derby contro Darderi agli Australian Open 2026.

SINNER-DARDERI AUSTRALIAN OPEN 2026

Domenica 25 gennaio

MARGARET COURT ARENA – Inizio alle ore 01:30 italiane

1. Match da stabilire

A seguire

2. Match da stabilire

A seguire

3. E. Rybakina (5) vs E. Mertens (21)

Non prima delle 08:00 italiane

L. Darderi (22) vs J. Sinner (2)

PROGRAMMA SINNER-DARDERI AUSTRALIAN OPEN 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD; Discovery+, HBO Max, DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels

Diretta testuale: OA Sport