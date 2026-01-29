Shelton analizza la sconfitta contro Sinner: “Non sono completo come lui, ma mi sto avvicinando”

Una nuova bocciatura per Ben Shelton nei quarti di finale degli Australian Open 2026. L’incrocio con Jannik Sinner doveva essere una sorta di termometro del livello di tennis raggiunto dal tennista americano e l’affermazione piuttosto netta del n.2 del mondo per 6-3, 6-4, 6-4 ha certificato la superiorità del giocatore italiano. Ne ha parlato in conferenza stampa lo statunitense, ponendo l’accento sugli aspetti che hanno giustificato il successo di Sinner e su quale sia la sua attuale distanza dal vertice.

“Sinner ha risposto molto bene ed è stato molto solido al servizio. L’aspetto in cui c’è stata una grande differenza è stata la risposta alle seconde di servizio. Credo che per me sia stato un calo rispetto a quello che ho fatto nel resto del torneo“, le prime parole di Shelton ai microfoni. “Quello era un aspetto su cui dovevo migliorare. Penso di aver giocato bene da fondocampo, ho giocato bene a rete e ho servito in maniera ottima. Devo solo continuare a migliorare la precisione della mia prima in battuta, e curare la seconda, per quanto ho detto“, ha aggiunto.

Nonostante l’eliminazione, Shelton non nasconde la sensazione di essere sempre più vicino ai due dominatori della nuova generazione, Sinner e Carlos Alcaraz: “Il mio livello è migliorato, sto migliorando sempre di più e sto diventando molto meno limitato. Credo che questo gioco richieda tempo e che i risultati non arrivino sempre quando li vuoi. Sto arrivando al punto in cui, in genere, le sfide più grandi del gioco mi fermano, e penso davvero di essere vicino a mettere insieme tutto. Non sono certo scoraggiato da una prestazione come questa, ma devo capire cosa posso fare, invece di rimanere indietro. Quindi, per me, penso che sia una questione di tempo e di lavoro perché non sono ancora completo“.

Rispetto alla versione vista dodici mesi fa, il classe 2002 riconosce un netto salto di qualità soprattutto sul piano professionale: “Sono diventato molto più professionale nel modo in cui faccio le cose, nel modo in cui mi alleno, mi preparo per una partita, nella mia routine quotidiana, nel numero di partite che guardo, nella concentrazione durante un torneo. È stato un grande cambiamento per me ed è qualcosa su cui devo continuare a evolvermi. Ma in termini di gioco, sento di essere un tennista diverso rispetto a 12 mesi fa. Ho avuto la sensazione che quando ho giocato contro Jannik qui l’anno scorso, le condizioni fossero molto migliori per me, e il mio livello è calato rapidamente in quella partita, e gli ultimi due set di quel confronto non sono stati affatto competitivi“.

Infine, l’americano ha spiegato cosa avrebbe dovuto fare meglio per mettere in difficoltà l’italiano: “Penso che avrei dovuto essere un po’ più aggressivo e avere più determinazione nel mio secondo servizio. Credo che, come altri giocatori, mi accontento di mettere la palla in gioco e di dover correre un po’ sul primo colpo, per poi tornare in posizione neutra o passare all’attacco. Ma contro un giocatore che ha la capacità di vincere il punto al primo colpo come lui, avevo bisogno di essere molto più bravo e di avere più determinazione nel rispondere alla seconda di servizio, qualcosa che sentivo che lui aveva contro di me. È stato in grado di mettermi in posizioni scomode e di andare all’attacco diverse volte con la mia seconda“.