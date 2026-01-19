Settebello ancora non all’altezza della Grecia: sconfitta agli Europei, sarà spareggio

Arriva la prima sconfitta per la Nazionale italiana di pallanuoto maschile agli Europei di Belgrado. Nella piscina serba il Settebello, nella rivincita della sfida che ha visto gli ellenici prevalere sia alle Olimpiadi 2024 che ai Mondiali 2025, viene sconfitto nuovamente dalla Grecia, ormai una bestia nera della squadra di Campagna.

Risultato senza discussioni, nonostante il poco scarto: 15-13 il finale, ma con la squadra greca che è stata al comando delle operazioni sin dall’inizio e non ha mai rischiato di perdere la gestione della gara. Grecia che ora è al comando del Gruppo F, lanciandosi verso le semifinali, per l’Italia invece sarà spareggio con la Croazia.

L’Italia fatica in attacco e la Grecia fa male soprattutto con l’uomo in più. Argyropoulos a tratti è irresistibile, invece per gli azzurri va tantissimo in difficoltà Ciccio Condemi, marcato al meglio dalla difesa ellenica. Iocchi Gratta è devastante (cinque reti per lui, top scorer), soprattutto sul finale, lanciando anche segnali di rimonta, ma la squadra di Vlachos resta in gestione e porta a casa il risultato.

Grecia-Italia 15-13

Grecia: E. Zerdevas , D. Skoumpakis 1, K. Gkiouvetsis , S. Argyropoulos 4, A. Papanastasiou 2, N. Gkillas 2, E. Kalogeropoulos 1, A. Chalyvopoulos 2, K. Kakaris 3, D. Nikolaidis , N. Papanikolaou , P. Tzortzatos , E. Pouros , S. Spachits . All. Vlachos

Italia: M. Del Lungo , F. Cassia , J. Alesiani , M. Del Basso , F. Ferrero 2, E. Di Somma 1, V. Dolce 1, T. Gianazza , M. Iocchi Gratta 5, L. Bruni 2, F. Condemi , F. De Michelis , A. Balzarini 2, M. Antonucci . All. Campagna

Arbitri: RAKOVIC (SRB), BOURGES (FRA)

Note

Parziali: 2-1 4-3 4-3 5-6 Usciti per limite di falli Chalyvopoulos (G), Di Somma (I) e Skoumpakis (G) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Grecia 8/14 + 3 rigori e Italia 5/10 + un rigore. Del Lungo (I) para un rigore a Gkiouvetsis a 2’54” del secondo tempo sul risultato di 3-1 per la Grecia.