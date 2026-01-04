Sci freestyle: Brown trionfa a Calgary nell’halfpipe. Primo successo stagionale in Coppa del Mondo

Indra Brown prende il largo. L’atleta australiana ha trovato il primo successo stagionale nella Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, specialità halfpipe, imponendosi nella terza tappa della competizione itinerante andata in scena questa settimana sulla neve di Calgary (Canada). Quanto successo ha permesso all’oceanica di scavare un piccolo solco al comando della classifica generale, distanziando di sessanta punti la rivale cinese Kexin Zhang, piazzatasi al secondo poto.

A conti fatti l’atleta si è saputa distinguere confezionando una prima rum di alto profilo, dove ha stampato 85.20 non migliorandosi nella seconda uscita. La già citata Zhang si è quindi posizionata al posto d’onore, realizzando due performance similari terminate con il miglior punteggio di 84.20. Bene anche la statunitense Svea Irving, terza con 83.20.

In campo maschile trionfo per l’americano Nick Goepper, unico del lotto ad essersi spinto sopra i 94 punti, toccando nello specifico 94.80 nel secondo segmento. Non lontanissimo il neozelandese Finley Melville Ives, secondo con 92.20 davanti all’altro rappresentante degli States, Birk Irving, terzo cn 89.90.

Nella classifica generale spicca però ancora Hunter Hess, oggi quinto ed al comando delle operazioni con 185 punti, cinque lunghezze in più d Ives, secondo con 185. Terzo invece Birk Iving con 146. Indra Brown, come accennato in apertura, si trova avanti nella graduatoria femminile con 240 punti; seguono Zoe Aktin (Gran Bretagna), terza con 180. Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo di halfpipe si svolgerà il prossimo 10 gennaio in quel di Buttermilk. In questa prova non erano presenti atleti della squadra azzurra.