Sci AlpinoSport in tvSport Invernali
Coppa del Mondo sci alpino Madonna di Campiglio 2026: programma, orari, tv, streaming. Slalom infrasettimanale
Dopo una lunga pausa in concomitanza con il Capodanno torna finalmente in scena la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026 e lo fa con uno degli appuntamenti più attesi dell’intero calendario.
Nella serata di mercoledì 7 gennaio infatti il comparto maschile sarà di nuovo in azione con il tradizionale slalom di Madonna di Campiglio. Sulla mitologica pista denominata “3-Tre”, gli specialisti dei pali stretti ci regaleranno il consueto spettacolo sotto la luce dei riflettori con la gara in notturna. La prima manche scatterà alle ore 18.00, mentre la seconda e decisiva prenderà il via alle ore 21.00.
Prima del weekend di Adelboden, dove vedremo un altro slalom e un gigante, ci attende quindi lo show della 3-Tre. Arriviamo all’evento con le vittorie tra i pali stretti di Lucas Pinheiro Braathen a Levi, quindi del francese Paco Rassat a Gurgl, mentre Timon Haugan ha vinto in Val d’Isere. Nell’ultimo slalom disputato ancora una vittoria norvegese con Atle Lie McGrath in Alta Badia. La Coppa di specialità vede al comando Timon Haugan con 245 punti contro i 182 di Clement Noel ed i 180 di Paco Rassat.
Come seguire gli eventi in tv? Le due manche di Madonna di Campiglio saranno trasmesse in diretta tv su Rai2, in diretta streaming si potranno seguire su RaiPlay, Eurosport 1, discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport come sempre vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche o gara.
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026
Mercoledì 7 gennaio
Ore 18.00 prima manche slalom Madonna di Campiglio
Ore 21.00 seconda manche slalom Madonna di Campiglio
PROGRAMMA SLALOM MADONNA DI CAMPIGLIO: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING
Diretta tv: Rai2
Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, discovery+, SkyGO, NOW e DAZN
Diretta Live Testuale: OA Sport