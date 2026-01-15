Sci alpino, Albano e Ghisalberti sfiorano il podio nella discesa di Pass Thurn in Coppa Europa

Prima vittoria in Coppa Europa per Stefanie Grob, che festeggia il successo nella discesa libera di Pass Thurn in Austria. Per la 21enne elvetica si tratta dunque della prima affermazione nel circuito continentale dopo che era salito sul podio per cinque volte. Una vittoria netta quella di Grob, che ha rifilato distacchi pesanti a tutte le avversarie, facendo la differenza soprattutto nella seconda parte del tracciato.

Al secondo posto ha concluso la francese Garance Meyer, che ha accusato un ritardo di 56 centesimi dalla vetta, festeggiando il secondo podio della carriera in Coppa Europa. Sul podio ci sale anche la norvegese Eva Unhjem Johansen, che termina al terzo posto con un ritardo di 85 centesimi.

Una buona gara per la squadra italiana, con due azzurre che sfiorano il podio. Al quarto posto ha concluso Giulia Albano (+0.91) e dietro di lei Ilaria Ghisalberti (+0.95), con entrambe che hanno ottenuto il loro migliori risultato della carriera in discesa in Coppa Europa. Il divario sale sopra il secondo dal sesto posto dell’austriaca Vanessa Nussbaumer (+1.02), che ha preceduto le svizzere Celine Reichenbach (+1.23), Daria Zurlinden (+1.31) ed Elena Sanna Stucki (+1.32).

A completare la Top-10 c’è Sara Thaler (+1.35), mentre più attardate le altre azzurre: 13ma Ludovica Righi (+1.47), 17ma Vicky Bernardi (+1.69), 19ma Sara Allemand, vincitrice della discesa di ieri (+1.78), 25ma Sofia Amigoni (+1.92), 27ma Federica Lani (+2.00) e 29ma Carolina De Leonardis (+2.08).

Con questa vittoria Stefanie Grob si avvicina pericolosamente alla vetta della classifica generale di Coppa Europa, che attualmente vede al comando Alice Pazzaglia. L’azzurra conduce con 380 punti davanti all’elvetica che ne ha 317, mentre al terzo posto c’è un’altra azzurra, Laura Steinmair con 312.