Schio-Derthona, Finale Coppa Italia basket femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

La finale della Coppa Italia 2026 di basket femminile sarà tra la Famila Wuber Schio e l’Autosped G BCC Derthona. Le venete hanno raggiunto per la sesta volta consecutiva l’ultimo atto della competizione (cinque trionfi nelle precedenti finali), mentre per le piemontese, che giocano in casa, è la prima storica finale.

Tutto facile per Schio, che domina contro la Dinamo Sassari, vincendo per 88-56. Una semifinale a senso unico e che si era già chiusa dopo il primo quarto, visto il vantaggio delle venete di sedici punti. Un divario che si è poi notevolmente allargato tra secondo e terzo quarto, con il Famila che ha gestito anche le fatiche in vista della finale.

Impresa di Derthona nella seconda semifinale, visto che le piemontesi hanno battuto a sorpresa per 74-62 la Reyer Venezia. Dopo un primo quarto equilibrato, è nel secondo che le padrone di casa costruiscono la loro vittoria, portandosi all’intervallo in vantaggio di tredici punti. Venezia prova a rientrare nel match nella terza ripresa, ma Derthona respinge ogni assalto e nell’ultimo quarto è perfetta.

Il match Famila Wuber Schio-Autosped G BCC Derthona, finale della Coppa Italia di basket femminile 2026, si giocherà alle ore 20.45. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Rai Sport HD e in diretta streaming su RaiPlay . OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO FINALE COPPA ITALIA BASKET FEMMINILE 2026

Martedì 6 Gennaio

Ore 20.45 Famila Wuber Schio-Autosped G BCC Derthona – Diretta TV Rai Sport HD

PROGRAMMA SCHIO-DERTHONA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport