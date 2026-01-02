Sara Errani entra nel team di Jasmine Paolini: “Sono felice se posso aiutarla a migliorare”

C’è anche Sara Errani nel roster dell’Italia che affronterà nei prossimi giorni la United Cup 2026, competizione a squadre miste che inaugura di fatto la nuova stagione tennistica di alto livello. La veterana romagnola proverà a dare il suo contributo in Australia giocando il doppio misto insieme ad Andrea Vavassori, partner con il quale ha vinto tre titoli Major nell’ultimo biennio.

La 38enne nativa di Bologna è adesso una doppista a tempo pieno, dopo aver lasciato definitivamente il singolare al termine del Roland Garros 2025, ma oltre alla sua attività da giocatrice si appresta ad affrontare la sua prima stagione ufficiale in una nuova veste. Nella off-season Errani è entrata infatti a far parte dello staff tecnico di Jasmine Paolini.

“Penso che fosse il momento giusto per dirlo ufficialmente, per riconoscere anche il suo ruolo nella squadra. Ne sono davvero felice. Penso che lei capisca davvero il tennis e che possa davvero aiutare la nostra squadra a ottenere risultati migliori. Ma penso che abbiamo già iniziato l’anno scorso“, ha dichiarato la tennista toscana durante il Media Day a Perth.

Sara ha commentato così il suo ingresso ufficiale nel team della sua compagna di doppio: “Dico sempre che se posso aiutarla ne sono felice. Cerco solo di starle vicino e di darle una mano a migliorare e ad avere una buona stagione. Ovviamente siamo molto felici qui, tutte insieme, di giocare questa competizione. È sempre speciale rappresentare l’Italia. Speriamo di divertirci anche in campo”.