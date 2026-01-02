United Cup 2026, l’Italia osserva Francia-Svizzera. Attesa per Stati Uniti e Australia

Si apre a Perth il Gruppo C della United Cup 2026, quello dove è presente l’Italia. Per attendere di vedere in campo la squadra azzurra bisognerà attendere ancora qualche giorno, ma intanto toccherà a Francia e Svizzera, che sono le due nazionali inserite nello stesso raggruppamento della formazione italiana. Una sfida equilibrata con gli elvetici in vantaggio nel singolare femminile (Belinda Bencic contro Leolia Jeanjean) e i francesi in quello maschile (Arthur Rinderkench contro Stan Wawrinka). Più possibilità comunque per la Svizzera di andare già sul 2-0 rispetto ai transalpini, ma una chiusura della sfida con il doppio sembra l’opzione più certa con Bencic/Wawrinka che affronteranno Rakotomanga Rajaonah/Roger-Vasselin.

Sempre a Perth comincia l’avventura nel gruppo A di una delle nazioni favorite per la vittoria finale. Si tratta degli Stati Uniti, che possono contare in singolare della presenza di Taylor Fritz e Coco Gauff. Gli americani affronteranno l’Argentina, che ha battuto nettamente quest’oggi la Spagna per 3-0 e dunque sogna un clamoroso passaggio del turno. I sudamericani si affideranno ancora a Sebastian Baez e Solana Sierra, anche se avranno davvero bisogno di una straordinaria impresa per provare a battere gli USA.

Grandissima attesa a Sydney per i padroni di casa dell’Australia, che cominciano il loro cammino contro la Norvegia. Dovrebbe arrivare una vittoria australiana, anche se c’è grandissima curiosità per il singolare maschile, dove si affronteranno Alex de Minaur e Casper Ruud. Nella sfida femminile, invece, Maya Joint parte nettamente favorita contro Malene Helgo. Dunque i norvegesi si affidano completamente a Ruud per portare la sfida al doppio, dove poi provare a giocarsela.

A precedere Australia-Norvegia sulla Ken Rosewall Arena saranno Belgio e Cina, sfida valevole per il gruppo A. Match che sembra vedere leggermente favoriti i belgi, ma attenzione alle possibili sorprese. Nel singolare femminile si affronteranno Elise Mertens e Lin Zhu ed è già un match molto importante; mentre in quello maschile Zizou Bergs se la vedrà con Zhizhen Zhang. Una sfida decisiva per Belgio e Cina, visto che in questo girone la grande favorita è il Canada di Felix Auger-Aliasisme e Victoria Mboko.