United Cup 2026, Flavio Cobolli alla prova di uno Stan Wawrinka all’ultima stagione. Un precedente favorevole all’azzurro

Flavio Cobolli sarà uno dei punti di riferimento dell’Italia nella United Cup 2026, la competizione a squadre miste tra nazioni che, dal 2 all’11 gennaio, inaugurerà ufficialmente la stagione tennistica 2026. A Perth, in Australia, gli azzurri faranno il loro esordio il 4 gennaio contro la Svizzera, con Cobolli designato come singolarista per affrontare Stan Wawrinka.

Si profila un confronto affascinante tra un giovane che punta alla top-10 mondiale e un campione che ha scritto la storia del tennis moderno, riuscendo a conquistare titoli dello Slam nell’era dominata dai Big Three. Wawrinka vanta infatti tre Major in carriera: Australian Open 2014, Roland Garros 2015 e US Open 2016.

La stagione 2026 avrà un significato particolare per il 40enne di Losanna, che ha annunciato come questa sarà l’ultima annata della sua carriera. Resta da capire quali motivazioni accompagneranno Stan in una sfida contro un avversario che potrebbe quasi essere suo figlio. Finora, tra i due, c’è stato un solo precedente nel circuito maggiore, al Masters 1000 di Shanghai 2024: in quell’occasione fu Cobolli a imporsi, al termine di una battaglia di oltre due ore e mezza, con il punteggio di 6-7(6) 7-6(4) 6-3.

Per il classe 2002 del Bel Paese, già trascinatore in Coppa Davis, il match rappresenterà molto più di un semplice esordio stagionale. La sfida contro Wawrinka sarà un banco di prova fondamentale per misurare la maturazione tecnica e mentale, in vista dei successivi impegni nella United Cup e, più in generale, nel circuito internazionale.