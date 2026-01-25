Salto con gli sci: Nika Prevc vince anche su serie secca a Sapporo, Zanitzer e Sieff nelle 30

A causa di un meteo decisamente inclemente, la seconda serie sull’HS137 di Sapporo viene cancellata. E così la Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile vede l’ennesimo successo di Nika Prevc. La slovena, tanto per non farsi mancare nulla, fa segnare il record del trampolino a 139.5 metri (in particolare lo eguaglia). Non perfetto l’atterraggio, ma con una simile distanza i 134.5 punti ottenuti bastano e avanzano.

Seconda, con pieno merito peraltro, la canadese Abigail Strate, che a fronte di 128.5 metri si muove perfettamente tra trampolino e atterraggio, il che le porta 129.2 punti e le consente di superare, sul podio, la norvegese Heidi Dyhre Traaserud, che nonostante i 135 metri si ferma a 124.6.

Quarta e quinta posizione per le tedesche Selina Freitag e Agnes Reich, divise da 7 decimi di punto (121 contro 120.3), che mettono alle loro spalle la norvegese Anna Odine Stroem (119.1). Settima la seconda delle slovene, Nika Vodan, a 114.9, poi c’è Sara Takanashi ottava, e prima delle giapponesi, a 111.7; nona la tedesca Katharina Schmid a 106.2 e decima l’altra nipponica Yuka Seto a 105.5.

Sono due le italiane a entrare nelle prime 30, cioè il totale delle partecipanti alla gara odierna. Martina Zanitzer chiude 26a dopo aver saltato 110.5 metri con 77 punti, subito dietro di lei Annika Sieff a quota 105.5 metri e 76.3 punti.