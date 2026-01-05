Salto con gli sciSci NordicoSport Invernali
Salto con gli sci, le donne passano dall’imponenza dei trampolini tedeschi al compatto Villach!
La Coppa del Mondo femminile 2025-26 di salto con gli sci sta per affrontare una delle tappe più impopolari della stagione. Purtroppo per Villach, la località è ormai identificata come l’ostacolo che sta impedendo la nascita della Tournée dei 4 trampolini femminile.
Non è proprio così e non si ha nulla contro il rinomato centro d’allenamento della Carinzia, entrato nel calendario del massimo circuito nel 2023. Cionondimeno, la minuscola struttura denominata Alpen Arena è poco spettacolare. Potrebbe avere la sua legittima tappa in un altro momento dell’anno, ma in Austria permangono tanti problemi organizzativi.
Già, perché Innsbruck si sta rivelando una criticità dal punto di vista logistico e ogni primavera sorge un problema che ritarda (anzi, di fatto impedisce) la costruzione dell’impianto per l’illuminazione artificiale, indispensabile per allungare le tempistiche e accogliere le donne. Così Villach ha modo di resistere, di riffa o di raffa, contro tutto e tutti!
SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO
TAPPA N°8
Borgo: Villach (Austria)
Struttura: Alpen Arena (HS98)
Competizioni ospitate: 6
Prima gara: 28 dicembre 2022
Ultima gara: 6 gennaio 2025
ATLETE SALITE SUL PODIO
5 (3-2-0) – PINKELNIG Eva (AUT)
4 (2-1-1) – PREVC Nika (SLO)
3 (1-2-0) – SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina (GER)
3 (0-0-3) – VODAN {Née KRIZNAR} Nika (SLO)
1 (0-1-0) – STRØM Anna Odine (NOR)
1 (0-0-1) – STRATE Abigail (CAN)
1 (0-0-1) – SEIFRIEDSBERGER Jacqueline (AUT)
PODI DIVISI PER NAZIONE
7 (2-1-4) – SLOVENIA
6 (3-2-1) – AUSTRIA
3 (1-2-0) – GERMANIA
1 (0-1-0) – NORVEGIA
1 (0-0-1) – CANADA
PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’
SIEFF Annika
Gare disputate: 4
Ingressi in zona punti: 2
Miglior risultato: 11a il 3 gennaio 2024
MALSINER Lara
Gare disputate: 6
Ingressi in zona punti: 6
Miglior risultato: 13a il 29 dicembre 2022 e il 5 gennaio 2025
MALSINER Jessica
Gare disputate: 6
Ingressi in zona punti: 2
Miglior risultato: 19a il 28 dicembre 2022
AMBROSI Martina
Gare disputate: 4
Ingressi in zona punti: 1
Miglior risultato: 23a il 6 gennaio 2025
ZANITZER Martina
Gare disputate: 2
Ingressi in zona punti: nessuno
Miglior risultato: 40a il 6 gennaio 2025