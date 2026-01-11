Salto con gli sci, Lanisek vince con merito una gara pazza a Zakopane. Italia in top20 con Insam

Anze Lanisek si toglie una bella soddisfazione a poco meno di un mese dall’inizio dei Giochi Olimpici e trionfa sul trampolino grande HS140 di Zakopane, sede dell’undicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. L’atleta sloveno centra così il terzo successo della stagione e si aggiudica l’undicesima vittoria individuale della carriera nel circuito maggiore.

Il 29enne nativo di Lubiana ha vinto con merito una gara pazza, oltremodo condizionata da una fitta nevicata e soprattutto da forti raffiche di vento variabili sia a livello di intensità che di direzione. Il maltempo ha avuto un ruolo cruciale nell’andamento della competizione, generando diversi colpi di scena ed incredibili capovolgimenti della classifica tra prima e seconda serie.

Lanisek, secondo a metà gara, ha fatto il vuoto con un ultimo salto favoloso superando Jan Hoerl ed imponendosi alla fine con un buon margine sul resto della concorrenza. Oltre alla piazza d’onore di Hoerl l’Austria festeggia anche l’inatteso terzo posto del veterano Manuel Fettner (alla sesta top3 della carriera), che diventa a 40 anni suonati il secondo uomo più anziano della storia a salire sul podio nella Coppa del Mondo di salto dietro al mitico Noriaki Kasai.

Passo falso abbastanza indolore per lo sloveno Domen Prevc, fresco vincitore della Tournée dei Quattro Trampolini e dominatore della prima parte di stagione, che deve accontentarsi di una modesta 27ma piazza (venendo affossato dal vento in entrambi i salti effettuati) interrompendo una sequenza di dodici podi consecutivi ma conservando comunque un vantaggio enorme in classifica generale sui rivali (alcuni di loro peraltro assenti a Zakopane). Bilancio positivo per l’Italia, che porta un rappresentante in zona punti con il notevole 19° posto di Alex Insam (era addirittura 11° dopo la prima serie), mentre Giovanni Bresadola 48° e Francesco Cecon 49° sono rimasti esclusi dalla seconda serie.