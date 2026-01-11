Salto con gli sci: Nika Prevc concede il bis a Ljubno, Eder scalzata. Rimonta Sieff

Nika Prevc ce la fa anche quando deve recuperare. Ce la mette tutta Lisa Eder per batterla sull’HS94 di Ljubno, ma non c’è molto da fare: 85 e 92 metri per la slovena con 132.4 e 138.7 punti, 87.5 e 90.5 con 135.5 e 134.6 per l’austriaca. Totale: 271.1 Prevc, 270.1 Eder e dominio della slovena che continua in Coppa del Mondo. E d’inclusa c’è pure la commozione visibile sul volto dell’ultima delle facenti parte di un’autentica dinastia di saltatori e saltatrici.

Sul podio, a enorme distanza, ci arriva anche Katharina Schmid: la tedesca giunge a quota 252.9. Anche in questo caso si tratta di un recupero, soprattutto perché la cinese Ping Zeng buca il secondo salto e finisce a 249.1. Completa la top 5, con annessa grande rimonta, la finlandese Jenny Rautionaho, che ottiene uno tra i migliori risultati della propria carriera con 239.9; era nona dopo la prima serie.

Sesta posizione per la slovena Nika Vodan a 238.6 (recupero anche per lei: era 14a), poi c’è l’americana Annika Belshaw a 237.4, quindi la tedesca Juliane Seyfarth a 233.8. Nona, e in grande recupero, la cinese Bing Dong a 232.5, con un decimo di punto di vantaggio sulla rumena Daniela Vasilica Toth.

Detto che i recuperi sono stati ampi soprattutto con la stanga 22 utilizzata al posto della 21, da rimarcare è anche la risalita di Annika Sieff, che nonostante i 76.5 della seconda serie salta molto bene, guadagna 116.1 punti e risale dal 25° al 15° posto con 226.6. Vero, di assenze se ne sono avute, ma rimane un risultato da rimarcare. Squalificata nella seconda serie Martina Zanitzer (era 30a nella prima), 33a con 105.7, e dunque fuori nella prima serie, Jessica Malsiner.