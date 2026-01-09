Rugby, Challenge Cup: le Zebre ospitano gli Ospreys per uscire dalla crisi

Tre sconfitte consecutive nell’United Rugby Championship, cui si aggiunge il netto ko subito a Montpellier a metà dicembre, hanno spento gli entusiasmi in casa Zebre Parma, con gli emiliani quarti nella pool 1 della Challenge Cup, ma sprofondati al penultimo posto nell’URC. E ora si torna in Europa e al Lanfranchi domenica arrivano i gallesi Ospreys in un match che la squadra di Massimo Brunello non può fallire.

La sfida con i gallesi apre una settimana cruciale per il cammino europeo delle Zebre: in sei giorni, infatti, Parma si gioca una fetta pesantissima di stagione, prima contro gli Ospreys e poi sul difficile campo dei Black Lion. Il girone è ancora apertissimo e la classifica racconta di Montpellier e Ospreys in testa a quota 10 punti, seguiti da Connacht a 6 e dalle Zebre a 5, con Montauban e Black Lion ancora a secco. Passano le prime quattro, ma con due turni da disputare ogni dettaglio può fare la differenza.

Alle Zebre occorre almeno una vittoria nelle due gare rimanenti, magari accompagnata da un punto di bonus, per sperare di continuare la corsa europea. Ecco perché il match con gli Ospreys assume un peso specifico enorme. Vincere domenica significherebbe non solo mettere una seria ipoteca sulla qualificazione, ma anche sfruttare l’incrocio tra Montauban e Black Lion, che garantirà punti a una diretta concorrente. In questo scenario, la differenza punti – al momento favorevole agli emiliani – potrebbe diventare un’alleata preziosa.

Il problema è che di fronte ci sarà l’avversario più complicato. Gli Ospreys arrivano a Parma forti del successo nel derby contro Cardiff e con l’obiettivo dichiarato di chiudere il girone al comando per avere un cammino più agevole nella fase a eliminazione diretta. In URC, inoltre, i gallesi hanno già imposto la loro legge alle Zebre con un secco 24-0. Servirà dunque una prestazione di alto livello, ma il turnover operato da Brunello nelle ultime uscite lascia intendere come la Challenge Cup sia un obiettivo reale. Davanti al pubblico del Lanfranchi, le Zebre sono chiamate a rispondere: una vittoria contro gli Ospreys potrebbe cambiare volto alla stagione e restituire slancio a un gruppo che, nonostante le difficoltà, ha ancora molto da giocarsi.