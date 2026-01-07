Rugby, Bortolami riparte dalla Georgia: nuova sfida internazionale verso il Mondiale 2027

Il rugby non concede lunghi tempi di attesa, soprattutto a chi ha ancora molto da dare. Marco Bortolami è pronto a rimettersi in gioco e lo farà lontano dall’Italia e dall’Inghilterra: secondo quanto riferito da RugbyPass, l’ex allenatore del Benetton entrerà nello staff tecnico della Georgia, nazionale in piena fase di ricostruzione dopo l’addio a Richard Cockerill.

Per il tecnico padovano il 2025 è stato un anno di svolta improvvisa. Archiviata l’esperienza a Treviso, Bortolami aveva accettato la proposta dei Sale Sharks con un progetto a lungo termine che, però, si è interrotto bruscamente già a dicembre. Divergenze interne allo staff e risultati sotto le attese hanno portato a una separazione consensuale, lasciando l’ex capitano azzurro libero sul mercato ma con la reputazione intatta.

La Georgia, intanto, ha scelto di guardare avanti. Il dopo Cockerill sarà affidato al francese Pierre-Henry Broncan, pronto a legarsi ai Lelos con un contratto biennale che lo porterà fino alla Rugby World Cup 2027. In attesa che Broncan concluda il suo impegno con il CA Brive in Pro D2, la federazione georgiana avrebbe individuato proprio in Bortolami la figura ideale per traghettare la squadra nei prossimi mesi, con un ruolo ad interim fino all’estate.

Successivamente, l’ex seconda linea della Nazionale italiana dovrebbe restare nello staff come allenatore degli avanti, diventando un tassello chiave del progetto tecnico. Un percorso che aggiunge un intreccio affascinante in vista del Mondiale australiano, dove Georgia e Italia si ritroveranno nello stesso girone. Per Bortolami non sarà solo una nuova avventura professionale, ma anche una sfida dal forte valore simbolico, tra passato azzurro e futuro internazionale.