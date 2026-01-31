Roberta Melesi: “Le gare non finiscono davvero finché non arriva l’ultima”

Roberta Melesi chiude ai piedi del podio il superG femminile di Crans Montana, in Svizzera, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurra, a lungo al terzo posto provvisorio, scivola in quarta posizione dopo l’arrivo della statunitense Breezy Johnson, scesa col pettorale numero 29. Le parole a caldo dell’azzurra ai microfoni di Rai 2 HD.

L’azzurra è amareggiata per la quarta piazza: “Purtroppo le gare non son finite davvero finché è arrivata l’ultima, ed ovviamente mi dispiace, però prendo il buono. Sicuramente manca quel briciolo in più che cercherò di mettere nelle prossime gare, quindi sognate con me“.

Ora la pausa per le Olimpiadi, per le quali Melesi non è convocata, poi ci saranno altre occasioni nel finale di stagione: “Io continuo a mettere mattoncino dopo mattoncino e vediamo. Intanto io sono tranquilla, me la vivo e me la godo, e vediamo dove porterà”.