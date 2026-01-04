Quanti punti possono guadagnare Paolini e Cobolli nei ranking WTA-ATP contro la Svizzera in United Cup

Nella United Cup 2026 di tennis i match di singolare, maschile e femminile, assegnano punti, rispettivamente, per i ranking ATP e WTA: a differenza dei tornei classici, il valore di ogni vittoria viene data dalla combinazione di due fattori.

Per determinare i punti incamerati, infatti, saranno presi in considerazione il ranking dell’avversario battuto e la fase della manifestazione in cui il match si disputa: ad esempio, le eventuali affermazioni odierne di Jasmine Paolini e di Flavio Cobolli non sarebbero equivalenti.

Nel tie dell’Italia contro la Svizzera nel primo match Jasmine Paolini affronterà Belinda Bencic: l’elvetica al momento dell’iscrizione alla United Cup (10 novembre 2025) si trovava al numero 11 della classifica WTA. Dato che il match arriva nella prima fase a gironi, l’azzurra guadagnerebbe 45 punti.

Il secondo incontro di giornata, invece, sarà il singolare maschile, in cui Flavio Cobolli se la vedrà con lo svizzero Stan Wawrinka, che alla stessa data si trovava al numero 157 del ranking ATP: in questo caso, visto che la sfida si gioca nella prima fase del torneo, l’italiano incasserebbe 20 punti.