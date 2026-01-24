Giovanni Franzoni vola nella Classifica dei Premi! Quanti soldi ha guadagnato in stagione? Solo Odermatt fa meglio

Giovanni Franzoni è balzato al secondo posto nel Prize Money Ranking, la classifica dei premi stilata in maniera ufficiale dalla FIS: la Federazione Internazionale somma tutti gli introiti ottenuti dai vari atleti grazie ai risultati conseguiti in gara e i cui importi sono per regolamento rivelati pubblicamente, senza conteggiare emolumenti derivanti da sponsor e altre fonti, di cui chiaramente non si conosce l’entità.

Il giovane talento italiano ha scalato perentoriamente la graduatoria negli ultimi otto giorni: vittoria nel superG di Wengen (54.709 euro), terzo posto nella discesa libera sulla pista del Lauberhorn (13.968 euro) e trionfo nella discesa libera di Kitzbuehel (101.000 euro). Il super jackpot garantito al padrone della Streif ha permesso al nostro portacolori di volare ai vertici di una classifica sempre molto prestigiosa e significativa, oltre che importante sotto il profilo economico.

Il quarto podio stagionale (non bisogna dimenticare la terza piazza nel superG della Val Gardena prima di Natale, valsa altri 13.968 euro) gli ha permesso di issarsi a quota 205.987 euro guadagnati in stagione e di meritarsi così la piazza d’onore dopo la disputa di 24 gare sulle 38 in programma nel massimo circuito internazionale itinerante. Al comando svetta lo svizzero Marco Odermatt con addirittura 636.231 euro, un bottino irraggiungibile per l’intera concorrenza e che certifica il dominio del detentore della Sfera di Cristallo generale.

PRIZE MONEY RANKING SCI ALPINO (TOP-5)

1. Marco Odermatt (Svizzera) 636.231 euro

2. Giovanni Franzoni (Italia) 205.987 euro

3. Atle Lie McGrath (Norvegia) 190.782 euro

4. Franjo Von Allmen (Svizzera) 188.129 euro

5. Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 181.294 euro