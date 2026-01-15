Quando gioca Sinner agli Australian Open 2026? Definiti i giorni dal 1° turno alla finale

Si sta delineando passo dopo passo il possibile percorso di Jannik Sinner agli Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio. Il fuoriclasse azzurro si presenta sui campi in cemento di Melbourne con l’obiettivo di conquistare il terzo titolo consecutivo nell’Happy Slam e mettersi di conseguenza nelle condizioni di riprendersi il prima possibile la leadership del ranking mondiale.

Il 24enne pusterese, accreditato della seconda testa di serie, ha vinto le ultime due edizioni del torneo ed è uno dei favoriti principali per la vittoria finale anche nel 2026. Sinner comincerà il suo cammino a Melbourne lunedì 19 o martedì 20 gennaio contro il francese Hugo Gaston, per poi tornare in campo giovedì 22 sfidando il vincente del match tra il lucky loser croato Dino Prizmic e la wild card australiana James Duckworth.

Due giorni più tardi (sabato 24 gennaio) Jannik potrebbe trovare al terzo turno il giovane talento brasiliano Joao Fonseca (la sua effettiva condizione fisica è però un’incognita), mentre lunedì 26 andrebbe in scena l’eventuale ottavo di finale contro uno tra i vari Karen Khachanov, Alex Michelsen, Cristian Garin, Luciano Darderi o Giovanni Mpetshi-Perricard.

L’ipotetico quarto di finale dell’altoatesino si disputerebbe mercoledì 28 gennaio, con all’orizzonte un possibile incontro con il big server mancino statunitense Ben Shelton (n.8 del seeding), mentre la semifinale della parte bassa del tabellone è in programma venerdì 30. L’ultimo atto della manifestazione si terrà domenica 1° febbraio, e gli appassionati di tutto il mondo sognano di assistere ad un nuovo capitolo della rivalità Sinner-Alcaraz.

CALENDARIO JANNIK SINNER AGLI AUSTRALIAN OPEN 2026

Lunedì 19 o martedì 20 gennaio: Jannik Sinner vs Hugo Gaston

Giovedì 22 gennaio: eventuale secondo turno.

Sabato 24 gennaio: eventuale terzo turno.

Lunedì 26 gennaio: eventuale ottavo di finale.

Mercoledì 28 gennaio: eventuale quarto di finale.

Venerdì 30 gennaio: eventuale semifinale.

Domenica 1° febbraio: eventuale finale.