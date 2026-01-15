Sorteggio Australian Open 2026: Sinner e il pericolo Fonseca, possibile Bublik per Alcaraz, Berrettini sfortunato

Jannik Sinner nella parte bassa con il serbo Novak Djokovic, lo spagnolo Carlos Alcaraz in quella alta assieme al tedesco Alexander Zverev: è questo l’esito del sorteggio del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis.

L’azzurro, accreditato del numero 2 del seeding, inizierà il proprio cammino contro il transalpino Hugo Gaston, poi potrebbe incrociare la wild card australiana James Duckworth, mentre al terzo turno potrebbe esserci il brasiliano Joao Fonseca, numero 28, il quale però potrebbe prima incontrare Luca Nardi, che inizierà con un qualificato.

Agli ottavi per Sinner possibile incrocio con il russo Karen Khachanov, che però ha nel suo spicchio di tabellone Luciano Darderi, mentre ai quarti potrebbe esserci lo statunitense Ben Shelton. Gli altri quarti di finale ipotetici sono Djokovic-Musetti nella parte bassa, e Alcaraz-De Minaur (ma attenzione ad Alexander Bublik) e Zverev-Auger Aliassime in quella alta.

Possibile derby azzurro tra Musetti e Lorenzo Sonego al secondo turno, mentre Mattia Bellucci inizierà il proprio cammino contro il norvegese Casper Ruud, numero 12. Passando alla parte alta del tabellone, invece, Matteo Berrettini pesca all’esordio l’australiano Alex de Minaur, numero 6, mentre per Matteo Arnaldi ci sarà il russo Andrey Rublev, numero 13. Inizierà contro un qualificato, invece, Flavio Cobolli.

TABELLONE MASCHILE AUSTRALIAN OPEN 2026

C. Alcaraz 1-A. Walton

Y. Hanfmann-Q/LL

Q/LL-S. Korda

T. Schoolkate-C. Moutet 32

T. Paul 19-A. Kovacevic

T. Tirante-A. Vukic

Q/LL-R. Opelka

F. Misolic-A. Davidovich Fokina 14

A. Bublik 10-J. Brooksby

C. Ugo Carabelli-M. Fucsovics

M. Kecmanovic-T. Etcheverry

Q/LL-F. Cobolli 20

F. Tiafoe 29-Q/LL

P. Kypson WC-F. Comesana

M. Navone-H. Medjedovic

M. Berrettini-A. de Minaur 6

A. Zverev 3-G. Diallo

A. Popyrin-A. Muller

E. Nava-K. Jacquet WC

B. Bonzi-C. Norrie 26

F. Cerundolo 18-Z. Zhang

Q/LL-D. Dzumhur

A. Cazaux-Q/LL

M. Arnaldi-A. Rublev 13

D. Medvedev 11-J. de Jong

Q. Halys-A. Tabilo

K. Majchrzak-J. Fearnley

F. Marozsan-A. Rinderknech 24

L. Tien 25-M. Giron

Q/LL-A. Shevchenko

J. Cerundolo-J. Thompson WC

N. Borges-F. Auger-Aliassime 7

L. Musetti 5-R. Collignon

L. Sonego-C. Taberner

G. Dimitrov-T. Machac

S. Mochizuki-S. Tsitsipas 31

J. Lehecka 17-Q/LL

L. Djere-S. Wawrinka WC

V. Kopriva-J. Struff

V. Royer-T. Fritz 9

J. Mensik 16-P. Carreno Busta

Q/LL-Q/LL

H. Hurkacz-Z. Bergs

E. Quinn-T. Griekspoor 23

B. Nakashima 27-B. van de Zandschulp

J. Shang-R. Bautista Agut

T. Atmane-Q/LL

P. Martinez-N. Djokovic 4

B. Shelton 8-U. Humbert

Q/LL-G. Monfils

A. Mannarino-R. Hijikata WC

Q/LL-V. Vacherot 30

D. Shapovalov 21-Y. Bu WC

D. Altmaier-M. Cilic

J. Munar-D. Svrcina

M. Bellucci-C. Ruud 12

K. Khachanov 15-A. Michelsen

C. O’Connell WC-Q/LL

G. Mpetshi Perricard-S. Baez

C. Garin-L. Darderi 22

J. Fonseca 28-E. Spizzirri

L. Nardi-Q/LL

J. Duckworth WC-Q/LL

H. Gaston-J. Sinner 2