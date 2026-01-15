Tennis
Jannik Sinner affronta Gaston agli Australian Open: i precedenti risalgono ad un’altra fase della carriera
Il sorteggio del tabellone del singolare maschile degli Australian Open ha designato il percorso di Jannik Sinner verso la conquista di quella che rappresenterebbe una storica tripletta a Melbourne. Il detentore del titolo debutterà nel torneo contro Hugo Gaston, giocatore contro cui i precedenti risalgono ad un’altra fase della carriera.
Il numero due del mondo inizia la difesa del titolo vinto lo scorso anno, nella finale contro Alexander Zverev, dalla sfida con il talentuoso francese, elemento che potrebbe creare qualche grattacapo perché giocatore capace di proporre un tennis fatto di tante variazioni che potrebbero togliere i riferimenti al ritmo del giocatore italiano.
La seconda testa di serie conduce 2-0 nel bilancio dei confronti diretti con il transalpino, ma il dato curioso è che i confronti sono stati disputati in quella che, a tutti gli effetti, rappresenta un’altra fase della carriera del primo italiano nella storia a trionfare a Wimbledon.
Entrambi gli incontri risalgono infatti al 2021. Negli ottavi di finale Sinner, testa di serie numero cinque, ha liquidato il transalpino 6-4 6-1 in un’ora e nove minuti per poi arrendersi nei quarti di finale al vincitore del titolo Daniil Medvedev. Successo ancora più netto quello ottenuto nei sedicesimi del torneo di Miami dello stesso anno, incontro dominato dall’azzurro con un perentorio 6-2 6-2 maturato in poco più di un’ora.