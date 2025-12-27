Jannik Sinner superato da Alcaraz nella Classifica dei Premi! Il sorpasso in coda: colpa dei bonus, il n.2 è a secco

Jannik Sinner sta proseguendo il suo periodo di allenamento in vista della nuova stagione: il primo appuntamento ufficiale è rappresentato dagli Australian Open (18 gennaio-1° febbraio), ma il numero 2 del mondo si avvicinerà allo Slam sul cemento di Melbourne prendendo parte a tre eventi di esibizione. Il confronto con Carlos Alcaraz il 10 gennaio a Seoul (Corea del Sud), poi il Milion Dollar One Point Slam il 13 gennaio e infine il test con Felix Auger-Aliassime, sempre a Melbourne, il 16 gennaio nell’ambito del Kooyong Classic.

Questo momento particolare dell’anno non rappresenta soltanto il trampolino di lancio in vista di nuove avventure, ma anche l’occasione per trarre alcuni bilanci, che possono essere anche di natura economica. Lo scorso 18 novembre avevamo scritto che Jannik Sinner aveva superato Carlos Alcaraz in testa alla classifica dei premi stagionali e che dunque era diventato il tennista più ricco dell’annata agonistica, considerando esclusivamente gli emolumenti derivanti dai risultati sul circuito ATP (escludendo dunque esibizioni, sponsor e altre fonti di ricavo).

Nello specifico il fuoriclasse altoatesino si era issato a quota 19,1 milioni di dollari statunitensi (circa 16,505 milioni di euro) dopo il trionfo alle ATP Finals e aveva scavalcato il grande rivale iberico, fermo a 18,8 milioni di dollari statunitensi (circa 16,23 milioni di euro) dopo il ko rimediato nell’atto conclusivo di Torino. Bisognava però fare ancora i conti con i cosiddetti bonus, di cui il campione di Wimbledon e Australian Open non ha potuto beneficiare.

I trenta giocatori che hanno ottenuto più punti tra Masters 1000 e ATP Finals hanno diritto a una fetta del prize money extra in maniera proporzionale rispetto al proprio piazzamento nella classifica speciale e per il 2025 si sono suddivisi 21 milioni di dollari. Per Sinner, però, non c’è stato neanche un centesimo: ha infatti saltato quattro eventi (Indian Wells, Miami, Madrid, Canada) e l’ATP sottrae il 25% di quanto spetta a ogni giocatore per ogni torneo a cui non si è preso parte.

Jannik Sinner è rimasto così a quota 19,1 milioni di dollari, mentre Carlos Alcaraz, considerando anche il bonus per i tornei di livello 500, ha portato a casa un totale di 2,5 milioni e si è così issato a 21,35 milioni di dollari statunitensi (circa 18,13 milioni di euro). L’azzurro è così scivolato in seconda posizione nella classifica stilata ufficialmente dall’ATP durante le festività natalizie, ma se considerassimo i sei milioni di dollari del Six Kings Slam allora rimetterebbe la testa davanti al suo grande rivale. Da annotare la quinta posizione di Lorenzo Musetti con 6,34 milioni di dollaru.

CLASSIFICA PREMI TENNIS 2025

1. Carlos Alcaraz (Spagna) 21,35 milioni di dollari statunitensi

2. Jannik Sinner (Italia) 19,12 milioni di dollari statunitensi

3. Alexander Zverev (Germania) 7,47 milioni di dollari statunitensi

4. Alex de Minaur (Australia) 6,66 milioni di dollari statunitensi

5. Lorenzo Musetti (Italia) 6,34 milioni di dollari statunitensi

6. Taylor Fritz (USA) 5,94 milioni di dollari statunitensi

7. Felix Auger-Aliassime (Canada) 5,82 milioni di dollari statunitensi

8. Ben Shelton (USA) 5,67 milioni di dollari statunitensi

9. Novak Djokovic (Serbia) 5,14 milioni di dollari statunitensi

10. Casper Ruud (Norvegia) 3,97 milioni di dollari statunitensi