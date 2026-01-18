Prova di forza di Arianna Fontana: oro nei 1500 agli Europei dopo un duro duello con Elisa Confortola

Una carriera eterna quella di Arianna Fontana, che si mette al collo la medaglia d’oro nei 1000 metri degli Europei di short track in corso di svolgimento a Tilburg nei Paesi Bassi. Una vittoria di forza per la valtellinese, arrivata al diciottesimo oro continentale, vinto dopo un serrato duello con la compagna di squadra Elisa Confortola, con le due che si sono anche leggermente toccate nel finale e con la più giovane delle azzurre che ha terminato sesta.

Sul podio ci sale, però, Arianna Sighel, che sfrutta anche il duello tra le due compagne di squadra e conclude al terzo posto, prendendosi così la decima medaglia della carriera. Argento, invece, per l’olandese Zoe Florence Deltrap, anche lei protagonista di un contatto con la connazionale Diede Van Dorschot, ma con la giuria che ha deciso di non prendere provvedimenti.

Tornando alla gara, Fontana e Confortola hanno preso la testa della corsa quando mancavano quattro giri al termine. Elisa ha poi tentato l’attacco proprio all’ultimo giro, ma dopo un leggerissimo contatto ha perso il passo e si è dovuta allargare, venendo superata dalle altre. Ne hanno approfittato così Deltrap e Sighel, che hanno chiuso alle spalle di una Fontana arrivata in solitaria al traguardo.

Le occasioni da medaglia per l’Italia non sono assolutamente finite quest’oggi. Infatti ci sono tre italiani qualificati per le semifinali dei 100 metri e poi si terranno anche i 500 femminile. In chiusura poi grande attesa anche per la staffetta maschile, con il quartetto azzurro che va a caccia del titolo continentale.