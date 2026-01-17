Short track, la staffetta femminile è d’argento dopo un bel duello con l’Olanda

Dopo i due bronzi di Thomas Nadalini ed Elisa Confortola, arriva anche la medaglia d’argento della staffetta femminile agli Europei di short track in corso di svolgimento a Tilburg nei Paesi Bassi. Il quartetto azzurro composto da Arianna Sighel, Martina Valcepina, Elisa Confortola ed Arianna Fontana ha concluso al secondo posto al termine di un acceso duello con le padrone di casa.

Una finale caratterizzata anche dalla caduta di Francia ed Ungheria, che hanno così lanciato Italia ed Olanda verso la sfida per la medaglia d’oro. Purtroppo negli ultimi giri Arianna Fontana è rimasta penalizzata da una mossa delle transalpine, che sono state successivamente squalificate dalla giusta.

L’Olanda è così riuscita a prendersi la medaglia d’oro proprio davanti alle azzurre e con l’Ungheria che ha dunque conquistato la medaglia di bronzo. Comunque un ottimo risultato da parte delle azzurre, che si confermano tra le migliori al mondo e che battaglieranno sicuramente per il podio anche alle prossime Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Una giornata dunque decisamente positiva per l’Italia che termina con tre medaglie, anche se è mancata la medaglia d’oro che comunque potrebbe arrivare domani, visto che la squadra azzurra si gioca veramente tante carte a sua disposizione.