Pericolo caldo agli Australian Open: orari anticipati e Sinner avrà il peggiore possibile…

Si teme una vera e propria ondata di caldo a Melbourne nella giornata di sabato 24 gennaio, tanto che gli organizzatori degli Australian Open hanno deciso di correre ai ripari e di anticipare l’inizio degli incontri nell’ambito del primo Slam della stagione: su tutti i campi si incomincerà alle ore 00.30 italiane, dunque un’ora o mezz’ora prima rispetto al programma abituale. Si parla di temperature già attorno ai 30 °C nella prima mattinata locale (sono dieci ore avanti rispetto a noi), per poi raggiungere picchi di 34-35 °C.

Condizioni non di certo ideali per giocare a tennis e che interesseranno direttamente Jannik Sinner: il numero 2 del mondo sarà impegnato nel terzo turno contro lo statunitense Eliot Spizzirri nel secondo match a partire dalle ore 00.30 alla Rod Laver Arena, l’incontro non inizierà prima delle ore 02.00 italiane e dunque mezzogiorno locale. In uno dei momenti più caldi della giornata, il fuoriclasse altoatesino sarà chiamato a calcare il cemento per inseguire la qualificazione agli ottavi di finale da campione in carica.

Il fuoriclasse altoatesino, che sta disputando il primo Slam della stagione da campione in carica, ha spesso sofferto questo tipo di condizioni ambientale e non sarà semplice giocare con il caldo estremo annunciato per l’occasione. Il 24enne partirà con tutti i favori del pronostico contro il numero 85 del ranking ATP (non ci sono precedenti tra i due giocatori), ma forse il suo avversario principale sarà la morsa dell’afa, che potrebbe attanagliarlo nella corsa verso gli ottavi di finale (da disputare contro il vincente del match tra Luciano Darderi e il russo Karen Khachanov).