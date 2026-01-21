Perché è stata interrotta la partita di Jasmine Paolini: due soste, i punteggi al momento delle pause

Dopo due giorni con il sole a fare capolino su Melbourne, oggi è stata la pioggia a presentarsi puntuale all’appuntamento, facendo visita a giocatrici e giocatori impegnati nel secondo turno dei tabelloni di singolare, femminile e maschile degli Australian Open. Sul campo della KIA Arena, Jasmine Paolini è alle prese con la numero 57 del ranking mondiale, la polacca Magdalena Frech.

Un match subito condizionato dal vento, protagonista ingombrante e poco collaborativo, che ha imposto alle due tenniste un continuo esercizio di adattamento per decifrare le traiettorie e trovare contromisure efficaci. In questo delicato gioco di equilibri, Paolini ha mostrato maggiore lucidità rispetto all’avversaria.

Dopo aver annullato quattro palle break nei primi tre game, l’azzurra ha cambiato marcia nel quarto gioco, iniziando a lavorare ai fianchi della polacca. Le rotazioni in top-spin, particolarmente indigeste con il vento a fare da disturbatore, hanno prodotto i frutti sperati: break conquistato e inerzia dalla parte dell’italiana.

La numero 8 del mondo ha continuato però a soffrire nei propri turni di servizio, salvando altre tre palle del contro-break nel quinto game, ma riuscendo comunque a consolidare il vantaggio fino al 4-1. Poi, nel sesto gioco, il contrattempo: arriva Giove Pluvio e cala il sipario.

A differenza della Rod Laver Arena, della John Cain Arena e della Margaret Court Arena, la KIA Arena non dispone del tetto retrattile e, quando piove, non resta che fermarsi. L’auspicio è che si tratti di un semplice scroscio passeggero, giusto il tempo di ricordare chi comanda, per poi permettere una ripresa del match senza troppi indugi.

AGGIORNAMENTO ORE 12.31:

La partita, che era ripresa dopo oltre cinquanta minuti di pausa, è stata interrotta nuovamente causa pioggia sul punteggio di 6-2 0-0 (15-40 sul servizio di Paolini) in favore dell’azzurra.

AGGIORNAMENTO ORE 12.49:

L’incontro tra Jasmine Paolini e Magdalena Frech proseguirà a breve sulla John Cain Arena, campo che può contare sulla copertura del tetto in caso di necessità a differenza della KIA Arena.