Pallamano, Nuoro e Cassano Magnago iniziano bene il 2026

Nuoro e Cassano Magnago segnano la prima affermazione dell’anno per quanto riguarda la Serie A1. Le sarde e le lombarde svettano nel recupero dell’undicesima giornata, rispettivamente contro Leno (31-25) e Cellini Padova (25-26).

Nuoro ottiene due importanti punti e si qualifica alle Finals di Coppa Italia. Importante affermazione anche per Cassano Magnago che si colloca virtualmente in solitaria al quarto posto della classifica assoluta.

I due team citati accedono in ogni caso al torneo che si terrà dal 26 febbraio al 1° marzo e e che vedrà fronteggiarsi le prime otto classificate del girone d’andata di Serie A1 (1° contro 8°, 2°-7°, 3°-6° e 4°-5°).

L’appuntamento con il campionato è già per questo weekend con tutte le formazioni finalmente in campo contemporaneamente. Erice controlla la scena della regular season dopo la 13ma delle 22 giornate con due punti di margine nei confronti di Jomi Salerno e Brixen Südtirol.

RISULTATI 11MA GIORNATA

Germancar Nuoro – Leno 31-25 (recupero 11ma giornata)

Cellini Padova – Cassano Magnago 25-26 (recupero 11ma giornata)