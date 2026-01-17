Pallamano, Europei 2026: Francia, Norvegia e Svezia a segno senza problemi

Francia, Norvegia e Svezia non commettono errori durante la terza giornata degli Europei maschili di pallamano. In azione sono scesi in campo i protagonisti del Gruppo A, C e E, tutti duelli validi per il ‘Preliminary round’. I francesi ed i norvegesi, rispettivamente campioni in carica e padroni di casa, hanno regolato presso l’Unity Arena di Bærum (Norvegia) rispettivamente contro l’Ucraina (26-46) e la Cechia (25-29).

Solida giornata anche per un altro Paese ospitante: la Svezia. Il pubblico di Malmö ha visto vincere gli atleti di casa, gli scandinavi hanno regolato l’Olanda (36-31) nel primo duello per quanto riguarda il ‘Gruppo E’. L’affermazione della Svezia è stata preceduta dalla gioia della Croazia contro la Georgia (32-29).

Germania e Serbia sorridono invece nel ‘Gruppo A’. I tedeschi ed i serbi non hanno commesso errori respingendo rispettivamente Germania (30-27) e Austria (25-30). Lotta a tre quindi per il ‘Main Round’ con tutte le squadre a segno almeno una volta ad eccezione della nazionale austriaca.

Domani continuerà il cammino verso la fase centrale del torneo continentale. In campo tornerà anche l’Italia che dopo aver perso contro l’Islanda affronterà l’Ungheria sempre presso la Kristianstad Arena di Kristianstad in Svezia.