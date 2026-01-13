Pagelle slalom Flachau 2026: Shiffrin vince e Rast manca il podio. Della Mea brava a rimontare

PAGELLE SLALOM FEMMINILE FLACHAU 2026

Mikaela Shiffrin 9: dopo aver perso l’imbattibilità stagionale, la campionessa americana si riprende subito lo scettro e centra la sesta vittoria tra i rapid gates. I numeri in generale sono come sempre irreali (107 vittorie in Coppa del Mondo e 70 in slalom). Fa la differenza nella seconda parte del tracciato, dando la sensazione che quando cambia ritmo non c’è davvero per nessuna.

Paula Moltzan 8: rimanda ancora la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo, ma comunque festeggia il primo podio della stagione in slalom. Viene battuta da un’ottima Shiffrin, ma forse non ci ha creduto veramente nella seconda manche, visto che pendio e tracciato potevano davvero sposarsi perfettamente con le sue caratteristiche.

Katharina Truppe 7,5: il consueto podio stagionale arriva anche questa volta e soprattutto lo conquista davanti ad un pubblico in visibilio e che l’ha davvero trascinata nell’ultimo tratto di pista. Per due centesimi riesce a confermare il podio e può far cominciare la festa.

Camilla Rast 6,5: probabilmente è la più delusa di tutte, visto che doveva duellare a distanza con Shiffrin almeno alla vigilia. Un tracciato, però, così semplice non le ha dato forse modo di esprimersi al massimo. Conclude solo quarta e il pensiero di provare ad impensierire Shiffrin nella corsa alla coppa di slalom è già svanito.

Lara Colturi 6: il voto è una media tra quello della prima manche (4) e quello della seconda manche (8). Ci ha messo sicuramente coraggio e grinta per sistemare una pessima situazione. Rimonta comunque otto posizioni e termina all’ottavo posto. Una manche che può anche averla un po’ sbloccata dopo qualche incertezza di troppo in slalom.

Lara Della Mea 6: brava a riscattare una brutta prima manche e rimonta otto posizioni con il terzo tempo nella seconda manche. L’ennesima dimostrazione che può davvero valere le migliori, ma serve continuità in entrambe le manche. I segnali comunque sono sempre incoraggianti e positivi in questa stagione.

Emma Aicher 5: si è un pochino persa dopo le voci che addirittura la volevano già in lotta per la classifica generale. Lo farà sicuramente in futuro, ma oggi comunque scrive uno zero davvero negativo, perchè tra le migliori ha sbagliato solo lei.

Zrinka Ljutic 4: non c’è davvero una spiegazione a quello che sta succedendo alla croata. Dalla vittoria della coppa di slalom della passata stagione alla crisi infinita in questa. Oggi addirittura chiude ventiquattresima ad oltre cinque secondi. La luce in fondo al tunnel è lontanissima.