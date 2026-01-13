Nuoto, tutti gli italiani che si stanno allenando all’estero nel 2026

Un benvenuto nel 2026 a tutti gli appassionati e lettori di nuoto. In questo nuovo anno di preparazione verso gli Europei del 2026, e di transizione verso gli anni decisivi verso le Olimpiadi di Los Angeles, gli azzurri puntano a nuove strategie d’azione, che coinvolgono più nazioni e continenti.

Primo su tutti c’è il fronte australiano. Qui infatti sono giunte da poche settimane le preannunciate campionesse italiane Simona Quadarella e Sara Franceschi. Le due hanno iniziato gli allenamenti sotto la guida di Dean Boxall, uno degli allenatori più vincenti degli ultimi tempi. Rinomato per la sua filosofia e i suoi lavori di alta qualità e densità, il coach australiano vanta presso la sua corte, che opera al St Peters Western di Brisbane. Con loro ci saranno atleti come Mollie O’Callaghan, recente record del mondo nei 200 stile in corta,Elijah Winnington e in particolare Lani Pallister, fresco argento negli 800 stile di Singapore, quando ha quasi fatto tremare Katie Ledecky. Proprio lei era in realtà la compagna di corsia da sogno che desiderava affiancare Simona Quadarella, ma il progetto Florida è stato bloccato dall’America.

Tornando al paese dei canguri, Dean Boxall ha allenato anche la campionessa olimpica Ariarne Titmus, ritirata quest’anno, oltre agli azzurri Thomas Ceccon e Alberto Razzetti, che nel 2025 hanno confermato l’Australia come meta utile per un cambio di prospettiva, seguendo l’esempio dettato da Gregorio Paltrinieri anni prima. Le azzurre si sposteranno poi in Thailandia per un collegiale con gli australiani.

Entrambe le atlete saranno nel continente oceanico per cercare una nuova prospettiva e approccio negli allenamenti e nel mondo attorno. Sebbene, come sottolineato dalla 26enne romana, non sia alla ricerca di un miglioramento tecnico, sarà interessante per loro confrontarsi in quello che è un gruppo improntato sul mezzofondo e i misti.

Anche il campione olimpico e mondiale Thomas Ceccon si trova attualmente downunder, dopo aver partecipato proprio a Brisbane all’evento show Australia vs Mondo. Proprio in questi giorni il 24enne detentore del record mondiale dei 100 dorso, si è tuffato in acqua per una gara inedita a Melbourne: la Pier to Pub di Lorne, una prova in acque libere di 1.2 km. Il veneto rimarrà lì fino al 31 gennaio, salvo poi ritornare in casa, al centro federale di Verona sotto la guida di Alberto Burlina.