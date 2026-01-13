Nuoto
Nuoto, tutti gli italiani che si stanno allenando all’estero nel 2026
Un benvenuto nel 2026 a tutti gli appassionati e lettori di nuoto. In questo nuovo anno di preparazione verso gli Europei del 2026, e di transizione verso gli anni decisivi verso le Olimpiadi di Los Angeles, gli azzurri puntano a nuove strategie d’azione, che coinvolgono più nazioni e continenti.
Primo su tutti c’è il fronte australiano. Qui infatti sono giunte da poche settimane le preannunciate campionesse italiane Simona Quadarella e Sara Franceschi. Le due hanno iniziato gli allenamenti sotto la guida di Dean Boxall, uno degli allenatori più vincenti degli ultimi tempi. Rinomato per la sua filosofia e i suoi lavori di alta qualità e densità, il coach australiano vanta presso la sua corte, che opera al St Peters Western di Brisbane. Con loro ci saranno atleti come Mollie O’Callaghan, recente record del mondo nei 200 stile in corta,Elijah Winnington e in particolare Lani Pallister, fresco argento negli 800 stile di Singapore, quando ha quasi fatto tremare Katie Ledecky. Proprio lei era in realtà la compagna di corsia da sogno che desiderava affiancare Simona Quadarella, ma il progetto Florida è stato bloccato dall’America.
Tornando al paese dei canguri, Dean Boxall ha allenato anche la campionessa olimpica Ariarne Titmus, ritirata quest’anno, oltre agli azzurri Thomas Ceccon e Alberto Razzetti, che nel 2025 hanno confermato l’Australia come meta utile per un cambio di prospettiva, seguendo l’esempio dettato da Gregorio Paltrinieri anni prima. Le azzurre si sposteranno poi in Thailandia per un collegiale con gli australiani.
Entrambe le atlete saranno nel continente oceanico per cercare una nuova prospettiva e approccio negli allenamenti e nel mondo attorno. Sebbene, come sottolineato dalla 26enne romana, non sia alla ricerca di un miglioramento tecnico, sarà interessante per loro confrontarsi in quello che è un gruppo improntato sul mezzofondo e i misti.
Anche il campione olimpico e mondiale Thomas Ceccon si trova attualmente downunder, dopo aver partecipato proprio a Brisbane all’evento show Australia vs Mondo. Proprio in questi giorni il 24enne detentore del record mondiale dei 100 dorso, si è tuffato in acqua per una gara inedita a Melbourne: la Pier to Pub di Lorne, una prova in acque libere di 1.2 km. Il veneto rimarrà lì fino al 31 gennaio, salvo poi ritornare in casa, al centro federale di Verona sotto la guida di Alberto Burlina.
Sul fronte americano invece, (e mai come in questo periodo è azzeccata la parola), opereranno da un lato i ranisti Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi, a Fort Lauderdale, Florida per due settimane, e dall’altro i velocisti Alessandro Miressi, Leonardo Deplano e Manuel Frigo, anche loro in Florida, ma a Miami. Partiranno a breve i ranisti, che si tratterranno negli Stati Uniti dal 17 gennaio al 1° febbraio, dove saranno seguiti dai tecnici Matteo Giunta e Cesare Casella, con il medico Tiziana Balducci e la fisioterapista Paola Moreschi.
I due gruppi di lavoro approfitteranno della trasferta americana per partecipare al training camp organizzato da Azura Florida Aquatics, che permetterà a giovani nuotatori di allenarsi con campioni di alto livello. Oltre agli ospiti sovracitati, con gli stileliberisti ad inaugurare il 16 gennaio, e i ranisti a concludere il 30 gennaio, ci sarà in mezzo anche la partecipazione di Lorenzo Mora. L’azzurro plurimedagliato mondiale ed europeo in vasca corta, sarà infatti insieme a Dylan Carter e Szebasztian Szabo tra gli esperti dell’allenamento focalizzato su dorso, farfalla e subacquee.
Da non dimenticare poi le azzurre impegnate nel Campionato NCAA di nuoto collegiale. Sara Curtis, con le sue Virginia Cavaliers, affronterà a Marzo le sue prime finali, prima di Conference, e poi Nazionali, in cerca del titolo americano. Ancora in Florida, con i Gators, già squadra di Caeleb Dressel e Katie Ledecky, c’è Anita Bottazzo, al suo anno da sophomore.
Un’altra giovane presenza italiana in giro per il mondo è quella di Bianca Nannucci. La campionessa europea juniores ha scelto a Settembre la Francia come sede della sua stagione 2026. Ad Antibes opera infatti la squadra allenata da Fred Vergnoux, l’allenatore di Summer McIntosh della scorsa stagione.
Come sottolineato dalla allenatrice di Deplano Sandra Michelini, quest’anno la Federazione è stata molto aperta ai progetti esteri, dando la possibilità di cambiare realtà e fornire nuovi spunti e motivazioni ai ragazzi, in vista delle sfide che affronteranno da qui al 2028, l’anno delle Olimpiadi di Los Angeles.