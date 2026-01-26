Niente Olimpiadi per Didier Bionaz. Un ragazzo di potenziale da ritrovare per il prossimo quadriennio

Non sono bastate a Didier Bionaz le buone prestazioni in IBU Cup a Lenzerheide ed i due piazzamenti in zona punti ottenuti in Coppa del Mondo a Oberhof per convincere i tecnici ad inserirlo tra i convocati della Nazionale italiana di biathlon ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il valdostano è stato clamorosamente escluso dal quintetto maschile azzurro selezionato per le gare a cinque cerchi di Anterselva, pagando a caro prezzo le pessime percentuali al poligono degli ultimi mesi.

Bionaz, classe 2000 come Tommaso Giacomel, ha vissuto un percorso quasi in parallelo con il coetaneo trentino nelle varie categorie giovanili fino al momento del debutto contemporaneo in Coppa del Mondo avvenuto a Nove Mesto il 6 marzo 2020. Il nativo di Aosta ha saputo presto togliersi delle soddisfazioni importanti, raccogliendo un 13° posto nell’individuale di Anterselva il giorno del suo ventunesimo compleanno e dimostrando una buona attitudine al poligono.

Nelle stagioni successive Bionaz è salito progressivamente di colpi sugli sci, seppur distante dalle performance di Giacomel, facendo intravedere a sprazzi un potenziale notevole ma facendo fatica a mettere tutto assieme in gara. “Dido” è arrivato alle porte della top10 in altre tre gare individuali del circuito maggiore tra il 2023 ed il 2024, raccogliendo qualche podio in eventi a squadre di Coppa del Mondo e soprattutto mettendosi al collo la medaglia d’argento nella staffetta mista ai Mondiali 2023 di Oberhof.

Purtroppo l’efficienza al tiro del valdostano è calata drasticamente nelle ultime due stagioni ed il poligono si è trasformato talvolta in un vero Everest. I problemi di stabilità nelle sessioni di tiro in piedi (specialmente sotto pressione) sono diventati sempre più frequenti, rendendo purtroppo inutili i progressi evidenziati da Bionaz nel fondo.

La mancata convocazione a Milano Cortina 2026 può essere controversa (gli è stato preferito Nicola Romanin), ma attualmente Didier non dava garanzie e rischiava di azzerare le (poche) chance di medaglia azzurre nella staffetta maschile olimpica. La priorità è adesso quella di recuperare per il prossimo quadriennio a cinque cerchi un atleta potenzialmente in grado di giocarsi stabilmente le prime 20 posizioni nel circuito maggiore, prendendo il posto del veterano Lukas Hofer come secondo violino della squadra italiana.