Myriam Sylla e Alessia Orro pronte per tornare in campo: da dove si riparte dopo le feste natalizie?

Alessia Orro e Myriam Sylla hanno festeggiato l’arrivo del nuovo anno e sono pronte per disputare i loro rispettivi incontri d’esordio nel 2026. La Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, è rimasto fermo durante le festività natalizie e dunque le due azzurre non hanno giocato negli ultimi dieci giorni, a differenza di quanto è successo in Italia, dove si sono disputate due giornate di Serie A1 (23 e 26-27 dicembre) e i quarti di finale della Coppa Italia (30 dicembre).

Dopo la conclusione del girone d’andata, che ha animato domenica 21 dicembre, si è dato appuntamento direttamente a sabato 3 gennaio, quando il campionato ripartirà con la 14ma giornata (la prima del girone di ritorno). Ci sarà così modo di rivedere all’opera due fari della nostra Nazionale, che sono state inserite anche nella top-10 delle giocatrici migliori dell’anno 2025 stilata da Volleyball World (il premio è andato a Monica De Gennaro).

Myriam Sylla sarà chiamata a guidare il Galatasaray Istanbul nella trasferta contro il non irresistibile Aydin Buyuksehir Belediyespor (ore 13.00), mentre Alessia Orro sarà tra le trascinatrici del Fenerbahce Istanbul nel match casalingo contro il poco quotato Aras Kargo (ore 14.00). Sulla carta si preannunciano due partite agevoli, magari si adotteranno anche dei turnover in vista dei prossimi impegni (la settima ventura propone anche il ritorno delle Coppe Europee).

Ricordiamo che il Fenerbahce di coach Marcello Abbondanza occupa il secondo posto in classifica generale a due punti di distacco dal VakifBank Istanbul allenato da Giovanni Guidetti, che guida il torneo da imbattuto. Il Galatasaray guidato da Massimo Barbolini, invece, si trova in terza posizione a -9 dalla vetta insieme all’Eczacibasi Istanbul.