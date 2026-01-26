Quando si gioca Musetti-Djokovic: due possibili fasce orarie, tv, streaming

Nella seconda giornata riservata ai quarti di finale del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis, quella di mercoledì 28 gennaio, si affronteranno l’azzurro Lorenzo Musetti ed il serbo Novak Djokovic.

Il match si giocherà sulla Rod Laver Arena, ma l’ordine di gioco verrà svelato soltanto domani: il match potrebbe disputarsi nella sessione diurna (dall’1.30 ora italiana oppure non prima delle 3.30 ora italiana), o in quella serale (non prima delle 9.00 ora italiana oppure a seguire).

La diretta tv del match dei quarti di finale degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale dell’incontro dell’italiana sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026

Mercoledì 28 gennaio

Rod Laver Arena

Lorenzo Musetti (Italia, 5) – Novak Djokovic (Serbia, 4)

Possibili slot orari:

Sessione diurna – Dall’1.30 ora italiana / Non prima delle 3.30 ora italiana

Sessione serale – Non prima delle 9.00 ora italiana / A seguire

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

Diretta Live testuale: OA Sport.