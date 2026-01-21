Motor News inaugura la stagione 2026 con una intervista esclusiva a Gianluca d’Alessandro di Motorsport.com. Insieme a Beatrice Frangione, analizziamo nel dettaglio il nuovo campionato di Formula 1, destinato a rivoluzionare il modo di correre e di attaccare in pista. Le nuove monoposto F1 2026 porteranno cambiamenti profondi: aerodinamica, gestione dell’energia e strategie d’attacco completamente nuove a disposizione di team e piloti. Un’analisi chiara e approfondita per capire come cambieranno le gare, e cosa aspettarsi dal futuro della Formula 1.