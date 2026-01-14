MotoGP, presentata la Ducati VR46: si ritorna al nero, Di Giannantonio e Morbidelli alzano i veli

La Ducati VR46 ha presentato la livrea in vista del Mondiale MotoGP 2026: un ritorno al nero, che sostituirà il bianco per affiancare il giallo. Questa sarà la novità per il Team Pertamina Enduro, il cui proprietario è Valentino Rossi, che ha definito un obiettivo chiaro: “Migliorare ed essere sempre competitivi”. Il progetto Black and light segna il ritorno cromatico alle origini per la quinta stagione di questa scuderia nel massimo campionato.

A togliere i veli alle Ducati sono stati i confermati piloti Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli sotto gli occhi del pluri Campione del Mondo, di Alessio Salucci (team director) e Pablo Nieto (team manager). Ad accompagnare il disegno saranno presenti anche quest’anno il sole e la luna, simboli di Valentino, che risaltano con l’oro brillante sui lati della moto. Sul cupolino torna l’iconico 46, che fa da sfondo ai numeri dei piloti, il 49 e il 21.

Di Giannantonio ha dichiarato: “Abbiamo sempre avuto una moto bellissima ma quest’anno il giallo con il ritorno del nero incarna davvero lo spirito del team. È molto racing, brillante. Poi presentare la moto a Roma, nella mia città, è stato molto speciale e mi rende molto orgoglioso“. Franco Morbidelli gli ha fatto eco: “Roma è la città più bella del mondo. Un posto magico per fare la presentazione. La nuova moto è molto bella. È decisamente più aggressiva e spero ancora più veloce“.