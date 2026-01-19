MotoGP, Massimo Rivola sul mercato piloti: “C’è chi si muove in maniera aggressiva. Acosta in Ducati è forse un affare già fatto”

La scorsa settimana, durante la presentazione della nuova Aprilia, l’amministratore delegato dell’azienda Massimo Rivola ha rilasciato una serie di dichiarazioni passate sottotraccia, ma che meritano di essere riprese in vista dei prossimi giorni. Il manager italiano si è di fatto sbilanciato riguardo il mercato piloti, “anticipando” peraltro quello che potrebbe essere il primo “colpo” in ottica 2027.

“Il mercato si sta muovendo in maniera molto aggressiva. Non mi piace fare le cose in fretta, ma potremmo essere costretti a giocare d’anticipo. Ci sono aziende che stanno offrendo enormi somme di denaro ai piloti più competitivi, compresi i nostri”. Stando a quanto riportato dal solitamente affidabile e ben informato giornalista iberico Oriol Puidgemont, Jorge Martin e Marco Bezzecchi sarebbero nel mirino delle case giapponesi.

Non è un mistero che lo spagnolo volesse lasciare Aprilia in favore di Honda già a partire da questa stagione, così come in passato si fosse palesato l’interesse di Yamaha per il riminese. Non va inoltre dimenticato come Pramac, Team con cui il madrileno si è laureato Campione del Mondo 2024, sia ora una struttura agganciata alla Casa di Iwata.

Tuttavia, la dichiarazione più interessante di Rivola non riguarda Aprilia, bensì Ducati. In Spagna sono stati molto attenti a quanto detto dal CEO Aprilia perché direttamente interessati alla vicenda. “Marquez resterà alla Ducati e Acosta ha già detto che ne vuole una a tutti i costi. Quindi, è probabile che si tratti di un affare già fatto”.

Se così fosse, significherebbe che le speculazioni riguardanti un potenziale ritorno di Marquez in Honda – vaticinato durante le feste – sarebbero destinate a risolversi in un nulla di fatto. Soprattutto, vorrebbe dire che il giovane iberico avrebbe a disposizione una Ducati ufficiale per il 2027. Nel Factory Team, oppure in una struttura satellite? Nel caso, cosa succederebbe a Francesco Bagnaia? Domande alle quali troveremo risposta nelle prossime settimane.