MotoGP, l’Aprilia svela a Milano la RS-GP26. Bezzecchi e Martin sognano il Mondiale

Entra nel vivo il conto alla rovescia verso il Motomondiale 2026, che comincerà ufficialmente tra il 27 febbraio ed il 1° marzo in Thailandia con il primo Gran Premio della nuova stagione. Ambizioni importanti per l’Aprilia, che mette nel mirino il titolo iridato in MotoGP affidandosi ad una moto sempre più competitiva e ad una line-up piloti di alto livello. Quest’oggi la casa di Noale ha svelato a Milano la RS-GP 26, che verrà guidata dall’italiano Marco Bezzecchi e dallo spagnolo Jorge Martin come titolari del team factory.

Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing, ha dichiarato: “Affrontiamo la stagione 2026 con la consapevolezza di ciò che siamo e di dove vogliamo arrivare. Veniamo da un 2025 solido, che ci ha permesso di raggiungere un livello di competitività molto elevato, e l’obiettivo ora è lottare ad ogni gara. Avremo due percorsi diversi all’interno del box: da un lato con Marco cercheremo di ripartire dal livello espresso a fine stagione, dall’altro con Jorge dovremo costruire tanto. La RS-GP26 è una moto in cui crediamo e che riteniamo abbia un grande potenziale, così come i nostri piloti“.

Marco Bezzecchi sogna in grande, dopo il terzo posto nel campionato 2025: “Sono felice di tornare finalmente a parlare di moto. Ho tanto voglia di iniziare e abbiamo ancora tanto lavoro da fare, anche se in realtà non ci siamo mai fermati: a Noale l’azienda sta lavorando intensamente e io mi sto allenando con continuità. La motivazione è tanta, non vedo l’ora di tornare a divertirmi in sella. Il finale di stagione del 2025 è stato molto positivo e questo ci dà ulteriore fiducia: l’obiettivo è iniziare subito nel migliore dei modi e continuare a fare un buon lavoro“.

Grande voglia di riscatto per il campione del mondo 2024 Jorge Martin, reduce da un’annata disastrosa causa infortuni: “Dopo l’esperienza che abbiamo fatto l’anno scorso insieme ad Aprilia e gli ultimi test molto importanti a Valencia, l’obiettivo ora è continuare a crescere insieme. Sicuramente ci sarà molto lavoro da fare a inizio stagione, ma sappiamo molto bene dove migliorare. Sarà un anno in cui voglio tornare a lottare per le prime posizioni e a vincere. Appena sarò fisicamente al 100%, saremo pronti per tutto“.