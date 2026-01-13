Mikaela Shiffrin guida la doppietta americana a Flachau. Della Mea sfiora la Top-10

Doppietta americana nello slalom notturno di Flachau. Mikaela Shiffrin piazza la settantesima vittoria nella specialità, la numero 107 in Coppa del Mondo, battendo la connazionale Paula Moltzan, che deve rimandare ancora una volta il primo successo. Fa festa anche il pubblico di casa con il terzo posto di Katharina Truppe. Una bella seconda manche in rimonta per Lara Della Mea, che riscatta l’opaca prestazione della prima, sfiorando l’ingresso tra le prime dieci.

Dopo aver perso l’imbattibilità stagionale in quel di Kranjska Gora, Shffrin si riscatta subito e torna immediatamente alla vittoria. L’americana ha fatto la differenza rispetto a Moltzan nella seconda parte del tracciato, che avrebbe dovuto sulla carta agevolare un po’ di più la connazionale, che invece non ha scatenato tutti i suoi cavalli. Moltzan alla fine ha concluso con 41 centesimi di ritardo, confermando comunque la seconda piazza di metà gara.

Terzo posto per Katharina Truppe, che fa esplodere il numero pubblico presente al traguardo. L’austriaca è terza a 65 centesimi, due in meno della svizzera Camille Rast, che non è riuscita ad esprimersi al meglio su un tracciato forse un po’ troppo semplice. Quinta posizione per l’altra svizzera Wendy Holdener, staccata di 93 centesimi dalla vetta.

Il distacco sale sopra il secondo dal sesto posto della svedese Anna Swenn Larsson (+1.16), che ha preceduto la connazionale Sara Hector (+1.54). Lara Colturi (+2.13) rimonta otto posizioni nella seconda manche e l’albanese chiude ottava, riscattando una brutta prima manche. Completano la Top-10 la svizzera Eliane Christen (+2.21) e l’austriaca Katharina Huber (+2.60).

Lara Della Mea realizza il terzo miglior tempo nella seconda manche e recupera ben otto posizioni, concludendo all’undicesimo posto (+2.79). Non è arrivata un’altra Top-10, ma comunque ancora una volta la nativa di Tarvisio ha dimostrato che può valere le migliori posizioni, soprattutto se riesce a fare due manche competitive. Sedicesima posizione, invece, per Martina Peterlini (+3.83), che risale quattro posti rispetto nella seconda manche.

Mikaela Shiffrin ha messo ormai al sicuro la coppa di slalom, visto che comanda la classifica con 680 punti contro i 412 di Rast e i 313 di Holdener. Anche in quella generale l’americana fa un ulteriore scatto e si porta a 923 punti contro i 753 di Rast e i 502 di Moltzan.