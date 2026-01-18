Mathieu van der Poel dominatore a Benidorm: “Spinto per due giri, speravo che dietro si guardassero”

Mathieu van der Poel ha firmato la decima vittoria stagionale nel ciclocross, giganteggiando in lungo e in largo a Benidorm (Spagna), dove è andata in scena una tappa della Coppa del Mondo. L’imbattibilità del fuoriclasse olandese tocca ormai i due anni, oggi ha fatto la differenza già nel primo degli otto giri in programma e ha tramortito la concorrenza guidata dal sua connazionale Tibor Del Grosso.

Mathieu van der Poel ha analizzato la propria prestazione nella consueta intervista rilasciata al termine della gara: “Non mi aspettavo di rimanere da solo così presto e per così tanto, normalmente non è così nel circuito di Benidorm. Tibor ha fatto un ottimo primo giro e ha creato un gap sugli altri. A quel punto ho attaccato e ho spinto per uno o due giri per costruire un bel vantaggio, nella speranza che dietro si guardassero un po’. Penso che alla fine sia andata così. Sono molto contento”.

L’alfiere della Alpecin-Premier Tech, che si prepara per dare la caccia all’ottavo titolo mondiale della propria carriera, ha rafforzato il primo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo, dove ora svetta con 240 punti e 20 lunghezze di vantaggio nei confronti del belga Thibau Nys quando mancano due prove al termine del massimo circuito internazionale itinerante.