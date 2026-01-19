LIVE Sonego-Taberner, Australian Open 2026 in DIRETTA: serve vincere per un possibile derby con Musetti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo match d’esordio dell’azzurro Lorenzo Sonego nel primo Grand Slam della stagione. Opposto al numero 40 del mondo ci sarà lo spagnolo Carlos Taberner, l’iberico occupa al momento la 99esima posizione della classifica ATP. Tra i due giocatori non ci sono precedenti a livello ATP. In realtà però, ve ne è uno che risale a 10 anni fa al Challenger di Cordenons. L’italiano si impose allora per 6-2 7-5 nella terra rossa del comune friulano. Il nativo di Valencia, due anni più giovane rispetto il nostro portacolori, nell’arco della sua carriera ha sempre preferito di gran lunga le superfici lente dove ha ottenuto i suoi piazzamenti migliori portandolo come best ranking al numero 83 raggiunto lo scorso anno.

Il torinese sulla carta parte favorito ma sappiamo bene che, soprattutto nei match 3 su 5, ci sono diversi fattori che spesso e volentieri ribaltano anche l’esito meno incerto. Il classe ’95 viene da un periodo tutto sommato positivo, pur non avendo brillato particolarmente nell’ultimo torneo giocato a Hong Kong dove ha perso al R16 contro il cinese Shang (che attualmente occupa la 318esima posizione del ranking mondiale), alla fine dello scorso ha comunque ottenuto buoni piazzamenti che gli hanno consentito di ritornare in top 40 dopo aver oscillato intorno alla 50esima posizione per diverso tempo.

Sonego dovrà difendere i quarti ottenuti lo scorso anno nello Slam australiano, risultato che tra l’altro è il suo miglior piazzamento in un torneo di questo calibro. Il compito non è assolutamente dei più semplici. Soprattutto in quanto al secondo turno potrebbe incrociare, in un eventuale derby azzurro, il suo connazionale Lorenzo Musetti fresco di ingresso in top 5. Partita che qualora si verificasse sarebbe più che interessante. Dato anche il fatto che nell’ultimo precedente fu il torinese a imporsi sul classe 2002 in tre set nello scorso Master 1000 di Parigi. In uno dei periodi di maggior forma del carrarese. Non mettiamo però le mani troppo avanti. Per far sì che si verifichi questo interessante incontro fra due protagonisti del tennis tricolore, bisognerà prima aspettare l’esito dei rispettivi match.

Lo spagnolo gioca un tennis che vede prevalere la posizione da fondo campo nei suoi scambi. I suoi colpi hanno una buona rotazione, spesso sono di fastidio per l’avversario soprattutto quando esprime un’ottima solidità da dietro la riga. Caratteristica che lo rende potenzialmente ostico da affrontare se riesce a esprimere il suo miglior tennis. La forza mentale è uno dei punti di forza del giocatore che non a caso ha tra i suoi idoli David Ferrer, uno che di maratone se ne intendeva. Il torinese dovrà quindi cercare di rompere il suo equilibrio per quanto possibile sfruttando anche la superficie veloce. Il numero 40 ATP come sappiamo sa alternare e variare molto bene il suo gioco quando serve, questo gli sarà molto importante in ottica di questo match. Sonego lo si vede frequentemente sotto rete e non è un caso se nel doppio si è sempre ben espresso. Vedi anche il titolo vinto recentemente a Hong Kong in coppia con Musetti.

Il fresco vincitore della Coppa Davis come accennato ha tanti punti da difendere in questo torneo e potrebbe sentire un po’ di pressione nella speranza che non lo condizioni a livello di prestazione. Questo test sarà più che importante per lui non solo per il ranking, ma anche per verificarne lo stato di forma e un’età che sta cominciando mano a mano a diventare importante per quanto riguarda questi livelli. Il match tra Lorenzo Sonego e Carlos Taberner sarà il primo del Day 3 nel campo 13 e inizierà alle ore 1:00 italiane. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra DIRETTA LIVE testuale punto per punto! Buon divertimento, vi aspettiamo!