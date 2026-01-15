LIVE Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week in DIRETTA: ultima rifinitura prima dello Slam

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e il canadese Felix Auger-Aliassime, valido per un’esibizione di allenamento che precede il primo Slam dell’anno, l’Australian Open, nel corso del quale il nostro azzurro è sicuramente il favorito per la vittoria finale.

Sinner torna in campo per un match non ufficiale dopo quello giocato a Seul contro Alcaraz, anche se in quel caso si è dato più spazio allo spettacolo che al gioco. A Melbourne la situazione cambia: mancano pochi giorni all’inizio del grande appuntamento australiano e l’altoatesino ha bisogno di trovare il giusto ritmo per iniziare il torneo, in cui affronterà il francese Hugo Gaston al debutto e dove potrebbe affrontare lo statunitense Ben Shelton nei quarti di finale.

Auger-Aliassime sfida Sinner dopo il match al round robin dell’ATP Finals di Torino, con il numero due al mondo che ha dominato per 2-0 (7-5, 6-1). Ovviamente, pur non essendo una partita ufficiale, i due tennisti, entrambi in top 10, daranno il massimo come prova generale per l’inizio dell’Australian Open, con il pubblico che è pronto a vivere un incontro di altissimo livello.

Il match tra Sinner e Auger-Aliassime si affronteranno dalle 7.00 (orario italiano) alla Rod Laver Arena. Il favorito è ovviamente Jannik ma magari l’azzurro potrebbe essere arrugginito per l’inizio di stagione con il canadese pronto ad approfittarne. Segui il match in Diretta e in Live grazie alla cronaca testuale di OA Sport. Buon divertimento a tutti!