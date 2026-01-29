Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

BasketLive BasketLive Sport

LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Pubblicato

21 secondi fa

il

Per approfondire:
Armoni Brooks
Armani Brooks / Ciamillo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Olimpia Milano e Partizan Belgrado, valevole per la 25esima giornata di Eurolega 2025-2026. All’Allianz Cloud in Milano, la squadra meneghina, dopo tre sconfitte consecutive in Europa, deve necessariamente reagire oggi per tenere vive le speranze play-in, ormai sempre più lontani.

L’Olimpia vive indubbiamente un momento da dentro o fuori. Un’altra sconfitta tra le mura amiche comprometterebbe in maniera significativa le ambizioni della post-season. La squadra di coach Poeta, al tredicesimo posto della classifica (11 vittorie e 13 sconfitte) deve tornare a vincere nella massima competizione europea e lasciarsi alle spalle il momento negativo.

Di fronte, ci sarà un Partizan Belgrado in enorme difficoltà, con 8 vittorie in 24 gare. I serbi, al diciottesimo posto della classifica, stanno vivendo una stagione più che difficile, alimentata ora dall’infortunio del loro leader Vanja Marinkovic. Milano, dalla sua, ha un solo obiettivo: vincere la partita. Servirà però, come sempre in Eurolega, una prestazione significativa, soprattutto da parte dei leader di questa squadra.

Armani Brooks, Shavon Shields e Zach LeDay dovranno esprimere tutto il loro talento, contro un Partizan che, seppure in difficoltà, è riuscito comunque a strappare due vittorie negli ultimi due match. Sarà una sfida molto complicata per l’Olimpia che trova di fronte degli avversari con il morale alto, a differenza dei meneghini.

La palla a due all’Allianz Cloud verrà alzata alle ore 20.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match per non perdervi neanche un aggiornamento. Buon divertimento!

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità