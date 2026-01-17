LIVE Cobolli-Fery, Australian Open 2026 in DIRETTA: il qualificato britannico all’esordio notturno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo match in quel di Melbourne del nostro portacolori Flavio Cobolli. Il tennista romano se la vedrà al primo turno contro il qualificato franco-britannico Arthur Fery. Il numero 185 del mondo è infatti nato a Sèvres, in Francia. Rappresenta però la Gran Bretagna. Pur da genitori francesi, il tennista classe 2002 è cresciuto a Londra dove il padre, presidente della squadra di calcio FC Lorient, si è trasferito per motivi professionali. La madre è invece un’ex tennista che militava nel circuito WTA. Lo sport è di famiglia dunque e Arthur sembra aver preso i geni giusti dai suoi genitori. Il giocatore che rappresenta la Gran Bretagna è stato numero 12 del mondo a livello juniores nel 2020 e in quegli anni ha raggiunto ottimi piazzamenti anche in alcuni Slam del circuito giovanile.

Non ci sono precedenti tra i due coetanei. Per Flavio quest’avversario sarà quindi tutto da scoprire. Per il numero 22 del ranking ATP questo torneo è in realtà molto più importante di quello che potrebbe sembrare. Il nativo di Firenze (ma cresciuto nella capitale e romano a tutti gli effetti) viene da un periodo dove sembra particolarmente fiducioso. Non solo le belle prestazioni in Coppa Davis ne hanno confermato la tenacia, che già conoscevamo, ma ne hanno messo in risalto una forza e un’equilibrio mentale che nei momenti decisivi del match spesso e volentieri fanno la differenza. Il toscano è cresciuto e questo è ormai constatato. Bisognerà vedere se darà continuità ai suoi risultati e alle sue prestazioni che alla fine dello scorso anno hanno tanto esaltato il bel paese. Questa competizione potrebbe essere in qualche modo decisiva per la sua crescita? Al momento si può solo che vedere e aspettare.

Arthur Fery è una tipologia di giocatore che predilige il gioco da fondo. Non a caso per sua stessa ammissione ha più volte espresso il pensiero di sentirsi simile ad Agassi per alcuni aspetti. Il britannico però ha anche un ottimo tocco, pur non prediligendo il gioco sotto rete, riesce spesso e volentieri a variare il ritmo e a mettere in difficoltà il suo avversario con cambi di gioco improvvisi. Non a caso sembra che sull’erba si trovi particolarmente bene e sia la sua superficie preferita. Nel 2023 a Wimbledon, pur perdendo in tre ma comunque combattuti set da un Medvedev allora complessivamente più in forma rispetto gli ultimi mesi dei giorni d’oggi, il classe 2002 ha dimostrato di saper farsi valere anche contro i big del circuito.

C’è un aspetto che non va sottovalutato. Il numero 22 del mondo è al suo debutto nel torneo australiano. Il nativo di Sèvres proviene invece dalle qualificazioni e ha già giocato tre partite, battendo rispettivamente Winter, Tomic e Prižmić. Risultati che gli hanno permesso di qualificarsi al suo primo Grande Slam non in terra inglese. Si sa, giocare ”a freddo” contro avversari già rodati può essere pericoloso. Soprattutto se è il primo torneo dell’anno. Qui bisogna aprire una parentesi. Cobolli ha già giocato la United Cup e l’esibizione del torneo Kooyong Classic. Questa però, è la prima volta dopo diverse settimane che l’azzurro si ritrova nella situazione torneo. Ciò non va preso sotto gamba e i primi match, perlopiù a inizio anno, non sono mai semplici per nessuno.

Sulla carta, se il romano gioca nelle modalità che ci ha fatto vedere recentemente, parte sicuramente favorito. Fery d’altro canto sarà assolutamente motivato nel ben figurare nella sua prima apparizione australiana. In maggior modo giocherà senza pressione e nulla da perdere. Discorso un po’ diverso per la testa di serie numero 20 del torneo che sa benissimo di dover raggiungere almeno un buon piazzamento in questo primo Grand Slam dell’anno per confermare quanto di buono ha fatto nella scorsa stagione. Evitando alti e bassi che in passato lo avevano un po’ caratterizzato. Il match tra Flavio Cobolli e Arthur Fery sarà il primo del Day 1 alla John Cain Arena e inizierà alle ore 1:00 italiane. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra DIRETTA LIVE testuale punto per punto! Buon divertimento, vi aspettiamo!