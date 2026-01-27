L’Italia comanda nel salto in lungo! Furlani e Iapichino, i primati mondiali stagionali sono azzurri

Siamo soltanto al 27 gennaio e l’annata agonistica è alle sue battute iniziali, mancano praticamente due mesi ai Mondiali Indoor (in programma a Torun dal 20 al 22 marzo) e il cammino verso le gare all’aperto è ancora molto lungo, ma intanto l‘Italia svetta in cima alle liste mondiali stagionali del salto in lungo sia tra gli uomini che tra le donne.

Mattia Furlani ha sciorinato un perentorio volo da 8.33 metri lo scorso 25 gennaio alla AccorArena di Parigi, in occasione di una tappa del World Indoor Tour (livello silver). Il Campione del Mondo al coperto e outdoor ha piazzato la misura a effetto al secondo tentativo nella capitale francese, fermandosi a sei centimetri dal proprio personale assoluto e spedendo un chiaro messaggio all’intera concorrenza. Alle sue spalle si trovano lo statunitense Kennedy Stringfellow (8.29) e il bulgaro Bozhidar Saraboyukov (8.26).

Larissa Iapichino, invece, si merita la world lead con i 6.93 metri raggiunti lo scorso 17 gennaio al PalaCasali di Ancona nell’ambito del Memorial Giovannini. La Campionessa d’Europa in sala e detentrice del trofeo della Diamond League si sta lasciando alle spalle la portoghese Agate De Sousa (6.84) e le statunitensi Sophia Beckmon (6.81) e Monae’ Nichols (6.64), in attesa di rivederla prossimamente all’opera per cercare di avvicinarsi ulteriormente ai sette metri e provare anche a superarli.