Laura Pirovano si sfoga: “Questa gara aveva ben poco di discesa. Condizioni di sicurezza al limite”

Laura Pirovano non va lontana dal podio a Zauchensee, in Austria, in una discesa libera che però vede anche altri temi oltre al contesto puramente agonistico. E la diretta interessata, ai microfoni della Rai, semplicemente non le manda a dire.

Così la trentina ai microfoni televisivi: “Con la partenza così bassa è stata una gara un po’ così. Di discesa vera e propria aveva ben poco, purtroppo, ma è una gara. Sono contenta di essere riuscita a interpretarla abbastanza bene per le mie caratteristiche. Con la partenza da lì e con questa neve la vedevo molto dura. Speriamo che domani possa venire un fondo più bello“.

L’affondo, però, arriva dopo: “A parer mio condizioni di sicurezza un po’ al limite. Vero, discesa estremamente facile, uscire dalla linea gara è difficile, ma l’errore è sempre dietro l’angolo e in caso di errore era molto borderline“.

Mai parole furono più profetiche, perché pochi minuti dopo l’austriaca Madgalena Egger cade, finisce sulle reti e non è in grado di rialzarsi da sola: bisogna portarla via con l’elicottero perché anche in toboga è impossibile. Una scena che non fa nessun piacere vedere.

E poi Pirovano ritorna in un secondo momento: “Non ci avrei puntato sopra, però come detto oggi è una gara un po’ così. Sono comunque contenta, in partenza non ci credevo moltissimo, sarebbe stato difficile per me. Sono riuscita, invece, a interpretare la pista non male, però è un po’ così. Tante incognite su domani, speriamo che tenga bene in fondo perché uscendo dalla linea della discesa sarà… interessante, diciamo così“.

E sulle gare italiane: “Il prossimo mese andiamo in Italia, siamo tutte molto contente, speriamo che la pista sia bella e il tempo sia dalla nostra parte. Tra tutti i quarti-quinti posti quello di oggi è un po’ meno amaro“.